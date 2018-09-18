Çıtır tavuk diye aldı, bakın ne çıktı!

\u00c7\u0131t\u0131r tavuk diye ald\u0131, i\u00e7inden \u00e7\u0131kan\u0131 g\u00f6r\u00fcnce hayat\u0131n\u0131n \u015fokunu ya\u015fad\u0131...\r\n,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc \u015firketten tavuk ald\u0131ktan sonra pi\u015fman olan gencin g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc bu kare herkesi i\u011frendirdi...\r\n,D\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc fast-food zincirinin Avustralya \u015fubesinden tavuk alan 21 ya\u015f\u0131ndaki Timothy, g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc \u015fey kar\u015f\u0131s\u0131nda \u015fa\u015fk\u0131na d\u00f6nd\u00fc.\r\n,Melbourne kentinde ya\u015fanan olayda, k\u0131zarm\u0131\u015f \u00e7\u0131t\u0131r tavuklar\u0131n aras\u0131ndan bu \u00e7\u0131kt\u0131...\r\n,Yanl\u0131\u015f g\u00f6rm\u00fcyorsunuz, \u00e7i\u011f tavuk kalbi...\r\n,Tavuk zincirinin Facebook sayfas\u0131nda kar\u015f\u0131la\u015ft\u0131\u011f\u0131 manzaray\u0131 payla\u015fan Timothy, infiale neden oldu.\r\n,\u015eirket Avustralyal\u0131 gen\u00e7ten \u00f6z\u00fcr dileyerek paras\u0131n\u0131 iade etti.\r\n,Ancak d\u00fcnya bas\u0131n\u0131na yans\u0131yan olay, \u015firketin itibar\u0131n\u0131 zedeledi.\r\n