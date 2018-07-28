Club Africain - Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam eden Galatasaray, Tunus ekibine konuk oluyor. Club Africain Galatasaray ma\u00e7\u0131 hangi kanalda yay\u0131nlanacak? Club Africain Galatasaray ma\u00e7\u0131 ne zaman ve saat ka\u00e7ta?,Haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam eden Galatasaray'\u0131n kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 ile ilgili ayr\u0131nt\u0131lar belli oldu.,Club Africain - Galatasaray ma\u00e7\u0131 hangi kanalda, ne zaman, saat ka\u00e7ta? gibi sorular futbol severler taraf\u0131ndan merak ediliyor., Fatih Terim \u00f6nderli\u011findeki sar\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131 ekip, yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcr\u00fcyor. \u0130svi\u00e7re'deki haz\u0131rl\u0131k kamp\u0131nda Wil 1900'\u0131 1-0 ma\u011flup ederken, PSV Eindhoven'a 3-1, Valencia'ya da 2-1 ma\u011flup oldu. ,Daha sonra T\u00fcrkiye'ye d\u00f6nen sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar, Sakaryaspor ile deplasmanda oynad\u0131\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131k ma\u00e7\u0131n\u0131 3-0 kazand\u0131. Club Africain Galatasaray ma\u00e7\u0131 hangi kanalda diye merak eden futbol severler bu sorunun cevab\u0131na ula\u015fmak istiyor. Africain GS ma\u00e7\u0131 ne zaman, hangi kanalda? ,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezon Tunus Ligue 1 Pro\u2019yu \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc s\u0131rada tamamlayan Club Africain\u2019\u0131n tarihinde 13 Tunus Ligi birincili\u011fi, 13 Tunus Kupas\u0131 \u015fampiyonlu\u011fu ve 1 CAF \u015eampiyonlar Ligi zaferi bulunuyor. Kadrosunda Balbouli, Mokhtar Belkhiter, Ahmed Khalil, Ghazi Ayadi gibi milli futbolcular\u0131 bulunan Club Africain\u2019\u0131 Bel\u00e7ikal\u0131 Teknik Direkt\u00f6r Jos\u00e9 Riga \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131yor.,Galatasaray, 2018-2019 sezonu \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 kapsam\u0131nda Tunus temsilcisi Club Africain ile oynayaca\u011f\u0131 haz\u0131rl\u0131k kar\u015f\u0131la\u015fmas\u0131 \u00f6ncesi bir antrenman ger\u00e7ekle\u015ftirdi. ,Rades Olimpiyat Stad\u0131\u2019nda Teknik Direkt\u00f6r Fatih Terim y\u00f6netimindeki antrenman core-stabilizasyon hareketleriyle ba\u015fland\u0131. Daha sonra dinamik \u0131s\u0131nma ve be\u015fe iki dar alan oyunuyla idmana devam edildi. Antrenman\u0131n bir sonraki b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde s\u0131n\u0131rl\u0131 alanda kontrol pas ve tek pas dar alan oyunlar\u0131 oynand\u0131. Ana b\u00f6l\u00fcmde ise s\u0131n\u0131rl\u0131 alanda \u00e7ift kale oyun ger\u00e7ekle\u015ftirildi. Antrenman, yenilenme ko\u015fusu ve so\u011fuma hareketlerinin ard\u0131ndan sona erdi. ,Tunus'ta bug\u00fcn oynanacak m\u00fccadele TS\u0130 22.00'de Rades Olimpiyat Stad\u0131'nda oynanacak. \u0130\u015fte Club Africain Galatasaray ma\u00e7\u0131 canl\u0131 izleme linki...,<p><strong><span style="font-size:16px"><a href="https:\/\/www.galatasaray.org\/anasayfa" target="_blank"><span style="color:#FFF0F5"><span style="background-color:#B22222">CLUB AFR\u0130CA\u0130N GALATASARAY MA\u00c7INI CANLI \u0130ZLEMEK \u0130\u00c7\u0130N TIKLAYIN <\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>