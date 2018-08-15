CNN duyurdu, Türkiye ABD borsalarını batırdı

ABD\u2019de Ba\u015fkan Trump\u2019la m\u00fccadele halinde olan CNN televizyonu bug\u00fcnk\u00fc yay\u0131n\u0131nda \u00e7ok \u00e7arp\u0131c\u0131 bir ifade kulland\u0131. ,Ba\u015fkan Erdo\u011fan\u2019\u0131n g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri e\u015fli\u011finde verilen haberde, ,Kendi kazd\u0131klar\u0131 kuyuya d\u00fc\u015ft\u00fcler!,''T\u00fcrkiye ile ticaret sava\u015f\u0131 Amerikan borsalar\u0131 bat\u0131rd\u0131'' ifadesi kullan\u0131ld\u0131.,CNN bu yay\u0131n\u0131yla T\u00fcrkiye'ye y\u00f6nelik ekonomik sald\u0131r\u0131 ger\u00e7ekle\u015ftiren Amerika Ba\u015fkan\u0131 Trump'a sert tepki g\u00f6sterdi. ,Trump'\u0131n ek vergileri kar\u015f\u0131s\u0131nda T\u00fcrkiye'nin misillemeleriyle Amerikan borsalar\u0131nda iki g\u00fcnd\u00fcr sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015fler ya\u015fan\u0131yor.,Bug\u00fcn de Amerikan borsalar\u0131 g\u00fcne 300 puanl\u0131k d\u00fc\u015f\u00fc\u015fle ba\u015flad\u0131.\r\n,Bug\u00fcnk\u00fc veriler 11 Temmuz'dan bug\u00fcne en sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. (Kaynak: Haber7),.,T\u00fcrkiye ile sava\u015f ABD borsas\u0131n\u0131 bat\u0131rd\u0131.