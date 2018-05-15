Çobanlar inanamadı, 10 milyon yıldır yaşıyor

Ayd\u0131nc\u0131k il\u00e7esinde iki \u00e7oban taraf\u0131ndan bulunan Gilindere Ma\u011faras\u0131, \u00e7obanlar\u0131n ma\u011faran\u0131n b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fc ve g\u00f6rselli\u011finden etkilenip, yetkililere bildirmesi sonucu Orman ve Su \u0130\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131 taraf\u0131ndan tabiat park\u0131 ilan edilerek koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Y\u00f6re insan\u0131 taraf\u0131ndan 'Aynal\u0131 G\u00f6l' olarak da bilinen Gilindere Ma\u011faras\u0131, ziyaret\u00e7ilerine 555 merdiven inerek g\u00f6rsel keyif ya\u015fatma f\u0131rsat\u0131 sunuyor. ,Uzmanlarca yap\u0131lan incelemelerde, yakla\u015f\u0131k 10 milyon y\u0131ll\u0131k bir ge\u00e7mi\u015fi olan ma\u011faran\u0131n, d\u00f6rd\u00fcnc\u00fc zaman (kuvaterner) ba\u015f\u0131ndaki son iklim de\u011fi\u015fikli\u011fiyle buzul sonras\u0131 d\u00f6neme ge\u00e7i\u015fte olu\u015ftu\u011fu anla\u015f\u0131ld\u0131. ,Ara\u015ft\u0131rmada, ma\u011faradaki sark\u0131t ve dikitlerin, su alt\u0131nda kalmas\u0131ndan dolay\u0131 atmosferik de\u011fi\u015fimlerden etkilenmeden g\u00fcn\u00fcm\u00fcze kadar ula\u015ft\u0131\u011f\u0131 tespit edildi.,Denizden 45 metre y\u00fcksek yama\u00e7ta olan, 555 metre yatay uzunlu\u011fa, 46 metre derinli\u011fe sahip ma\u011faradaki dev boyutlara ula\u015fan ve her biri g\u00f6rsel \u015f\u00f6len sunan damla ta\u015flar, g\u00fcnde ortalama 500 ki\u015fi taraf\u0131ndan ziyaret ediliyor. ,Ma\u011faran\u0131n i\u00e7erisinde \u00e7ok say\u0131da ilgin\u00e7 fig\u00fcrl\u00fc sark\u0131t, dikit ve s\u00fctunun yan\u0131 s\u0131ra ma\u011fara incisi, bayrak traverten ve du\u015f ba\u015fl\u0131\u011f\u0131 gibi olu\u015fumlar\u0131 bulunuyor.\r\n\r\n,\u00c7obanlar inanamad\u0131, 10 milyon y\u0131ld\u0131r ya\u015f\u0131yor,.