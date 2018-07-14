Cocu 3 yıldızı Fenerbahçe'ye kazandırdı!

Hen\u00fcz beklenen transferlerin yap\u0131lmamas\u0131 nedeniyle s\u0131k\u0131nt\u0131 ya\u015fayan Fenerbah\u00e7e'de y\u00fczleri Phillip Cocu g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor...,Tak\u0131mla k\u0131sa s\u00fcrede \u00e7ok iyi bir ili\u015fki kuran Hollandal\u0131 hocan\u0131n s\u0131cak tav\u0131rlar\u0131 futbolcular\u0131n performans\u0131na olumlu yans\u0131yor.\r\n,\r\n\u00d6zellikle \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131n performans\u0131 yeni sezon \u00f6ncesi umut veriyor.\r\n\r\n,\r\nGe\u00e7en sezon hayal k\u0131r\u0131kl\u0131\u011f\u0131 yaratan isimlerin ba\u015f\u0131nda gelen Mathieu Valbuena, Mauricio Isla ve Mehmet Ekici tak\u0131ma yeni transfer etkisi yapaca\u011fa benziyor. 3 y\u0131ld\u0131z da performans\u0131yla "Ben geliyorum" diyor.\r\n,\r\nB\u00fcy\u00fck umutlarla transfer edilmelerine ra\u011fmen beklenen katk\u0131y\u0131 veremeyen \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131n bu g\u00f6r\u00fcnt\u00fcs\u00fc herkesin y\u00fcz\u00fcn\u00fc g\u00fcld\u00fcr\u00fcyor.\r\n,\r\n\u00d6zellikle Valbuena h\u0131rs\u0131yla yeni sezona damga vuraca\u011f\u0131n\u0131n sinyalini veriyor.\r\n,\r\nBu \u00fc\u00e7 y\u0131ld\u0131z\u0131n d\u0131\u015f\u0131nda tak\u0131ma geri d\u00f6nen Salih U\u00e7an da dikkat \u00e7eken bir isim...\r\n,\r\nPhillip Cocu ayr\u0131ca Alt\u0131nordu'dan transfer edilen Berke ve Bar\u0131\u015f'la da bire bir g\u00f6r\u00fc\u015fme yaparak istediklerini anlat\u0131yor.\r\n,Ge\u00e7en sezon kadro d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131lan Ozan Tufan, Cocu ile birlikte tak\u0131ma geri d\u00f6nd\u00fc.\r\n,\r\nFutbolu \u00e7ok \u00f6zledi\u011fini s\u00f6yleyen gen\u00e7 y\u0131ld\u0131z, "Ger\u00e7ek Ozan'\u0131 izlettirece\u011fim" diye konu\u015ftu. (Fotoma\u00e7)