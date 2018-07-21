Cocu, G.Saray'ın yıldızını kapıyor...

Fenerbah\u00e7e\u2019nin ba\u015f\u0131na ge\u00e7tikten sonra gen\u00e7 futbolculara y\u00f6nelen Cocu\u2019nun bu nedenle Sinan G\u00fcm\u00fc\u015f\u2019\u00fcn Galatasaray\u2019daki durumunu yak\u0131ndan takip etti\u011fi de \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019nin hocas\u0131 Cocu\u2019nun, PSV\u2019de g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 d\u00f6nemde Galatasaray'\u0131n golc\u00fcs\u00fcn\u00fc istedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Galatasaray\u2019da Fatih Terim\u2019in teknik patron olmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fampiyonluk yolunda \u00e7ok kritik Konyaspor ve Akhisarspor ma\u00e7lar\u0131nda galibiyeti getiren golleri atan Sinan\u2019\u0131n gelece\u011fi \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde belli olacak. \r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lardan 650 bin euro alan tecr\u00fcbeli futbolcunun yeni s\u00f6zle\u015fme ve \u00fccretine zam istedi\u011fi belirtildi. \r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e\u2019nin ba\u015f\u0131na Cocu\u2019nun ge\u00e7mesinin ard\u0131ndan Galatasaray\u2019da golc\u00fc pani\u011fi ba\u015flad\u0131. \r\n\r\n,Hollanda temsilcisinin o d\u00f6nem 5 milyon euroluk bonservisi y\u00fcksek buldu\u011fu ve bu nedenle transferin ger\u00e7ekle\u015fmedi\u011fi bildirildi. \r\n\r\n,Cim-Bom\u2019la s\u00f6zle\u015fme yenilemeyen ve gelecek sezon mukavelesi bitecek olan 24 ya\u015f\u0131ndaki futbolcuyu Philip Cocu\u2019nun ge\u00e7en PSV Eindhoven\u2019da g\u00f6rev yaparken istedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Sar\u0131-k\u0131rm\u0131z\u0131l\u0131lar\u0131n ise Sinan\u2019la masaya oturmak i\u00e7in d\u0131\u015f transferin sona ermesini bekledikleri \u00f6\u011frenildi. (Skorer)