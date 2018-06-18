Cocu'nun transfer listesi belli oldu

Fenerbah\u00e7e'nin, b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde anla\u015ft\u0131\u011f\u0131 Phillip Cocu ile bu hafta i\u00e7inde s\u00f6zle\u015fme imzalamas\u0131 beklenirken, Hollandal\u0131 hocan\u0131n transferini isteyece\u011fi isimlerden biri daha belli oldu.\r\n\r\n,Cocu'nun, Feyenoord formas\u0131 giyen ve 2016-17'de 32 kar\u015f\u0131la\u015fmada 21 gol atarak Hollanda liginde gol kral\u0131 olan Nicolai J\u00f6rgensen'i F.Bah\u00e7e'de g\u00f6rmek istedi\u011fi kaydedildi.\r\n\r\n,Cocu, Hollanda'da gol kral\u0131 olan J\u00f6rgensen'i istiyor.\r\n\r\n,27 ya\u015f\u0131ndaki Danimarkal\u0131 santrforu \u00e7ok be\u011fenen Cocu'nun, bu futbolcunun transferi konusunda sportif direkt\u00f6r Damien Comolli ile bir \u00f6n g\u00f6r\u00fc\u015fme yapt\u0131\u011f\u0131 da bildirildi.\r\n\r\n,Danimarka Milli Tak\u0131m\u0131'yla D\u00fcnya Kupas\u0131'nda m\u00fccadele eden 1.90 metre boyundaki J\u00f6rgensen'in Feyenoord ile s\u00f6zle\u015fmesi 2021'de sona eriyor.\r\n\r\n,Havadan ve yerden \u00e7ok etkili olan Danimarkal\u0131 golc\u00fc, bu sezon ise Feyenoord formas\u0131yla 34 ma\u00e7ta 13 gol at\u0131p 3 asist yapt\u0131. \u0130\u015fte di\u011fer y\u0131ld\u0131zlar...\r\n\r\n,Hollanda bas\u0131n\u0131, Cocu'nun isteyece\u011fi oyuncular\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\n,\u00dclkenin \u00f6nde gelen gazetelerinden Algemeen Dagblaad'\u0131n muhabiri Maarten Wijffels, Cocu'nun muhtemel transfer listesini a\u00e7\u0131klad\u0131. Wijffels, ald\u0131\u011f\u0131 duyumlara g\u00f6re 47 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7al\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131n\u0131n stopere Jeffrey Bruma, sa\u011f kanada Luciano Narsingh, forvete ise J\u00fcrgen Locadia'y\u0131 isteyece\u011fini belirtti. Hollandal\u0131 olan \u00fc\u00e7 oyuncu da Cocu'nun eski \u00f6\u011frencisi.\r\n,PSV Eindhoven, Bruma'y\u0131 2016'da 11.5 milyon euro'ya Bundesliga ekibi Wolfsburg'a, Narsingh'i 2017 ara transferinde 4.6 milyon euro'ya Swansea City'ye, Locadia'y\u0131 ise bu y\u0131l\u0131n ba\u015f\u0131nda 17 milyon euro bedelle bir ba\u015fka Ada tak\u0131m\u0131 Brighton'a satt\u0131.\r\n\r\n,Fenerbah\u00e7e'nin bonservisleri y\u00fcksek olan \u00fc\u00e7 oyuncu i\u00e7in kiralama giri\u015fiminde bulunmas\u0131 bekleniyor.\r\n\r\n,\r\n27 ya\u015f\u0131ndaki Narsingh sa\u011f kanatta oynuyor. PSV'de g\u00f6rev yapt\u0131\u011f\u0131 4 sezonda 159 ma\u00e7ta sahaya \u00e7\u0131kt\u0131. 27 gol 18 asiste imza att\u0131. Ge\u00e7en sezon ara transferde Swansea'ya gitti. Bu sezon Premier Lig'de 18 ma\u00e7ta \u015fans bulup, 1 gol att\u0131. Sadece bir ma\u00e7ta 90 dakikay\u0131 tamamlad\u0131. Hollanda Milli Tak\u0131m\u0131'nda 19 ma\u00e7ta 4 gol\u00fc var.\r\n\r\n,26 ya\u015f\u0131ndaki Bruma sa\u011f ve sol stoper oynayabiliyor. Yan mevkisi sa\u011f bek. PSV'de 3 sezonda 125 ma\u00e7ta g\u00f6rev yapt\u0131. Wolfsburg'a ciddi bir bonservis bedeliyle gitmesine ra\u011fmen bekledi\u011fi oranda \u015fans bulamad\u0131. Bundesliga'da ge\u00e7ti\u011fimiz sezon sadece 11 ma\u00e7ta forma giyebildi. Gol ve asisti yok. Fiyat\u0131 6 milyon euro'ya d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n,\r\nPSV'DE 5 sezonda 62 gol, 18 asistle Cocu'ya \u00f6nemli hizmette bulunan forvet J\u00fcrgen Locadia, ocak ay\u0131nda 17 milyon euro'ya gitti\u011fi Brighton'da sadece 6 ma\u00e7ta oynad\u0131. Sadece 3 kez ilk onbirde sahaya \u00e7\u0131kt\u0131, 90 dakikay\u0131 hi\u00e7 tamamlayamad\u0131. Premier Lig ve FA Cup'ta 1'er gol att\u0131. (Fotoma\u00e7)\r\n\r\n