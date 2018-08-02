Cocu'nun yeni yardımcısı belli oldu

Fenerbah\u00e7e, Erwin Koeman'\u0131n yeni yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r olarak kul\u00fcpte g\u00f6rev alaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.,Fenerbah\u00e7e'de teknik direkt\u00f6r Cocu'nun yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131na Ronald Koeman'\u0131n a\u011fabeyi Erwin Koeman getirildi.\r\n \r\n,Resmi siteden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klama \u015f\u00f6yle;\r\n \r\n,"Hollandal\u0131 ba\u015far\u0131l\u0131 futbol adam\u0131 Erwin Koeman Futbol A Tak\u0131m\u0131m\u0131z\u0131n yard\u0131mc\u0131 antren\u00f6r\u00fc olarak teknik direkt\u00f6r\u00fcm\u00fcz Philip Cocu\u2019nun ekibinde g\u00f6rev yapacak.\r\n \r\n,Futbolculuk y\u0131llar\u0131nda Groningen, PSV Eindhoven gibi Hollanda ligi tak\u0131mlar\u0131n\u0131n ve Hollanda Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n formas\u0131n\u0131 giymi\u015f olan Koeman, aktif futbol hayat\u0131n\u0131 noktalad\u0131ktan sonra PSV Eindhoven, Utrecht, Waalwijk, Southampton ve Everton ile Macaristan Milli Tak\u0131m\u0131\u2019nda teknik adam olarak g\u00f6rev yapt\u0131.,Teknik Direkt\u00f6r\u00fcm\u00fcz Phillip Cocu, Erwin Koeman\u2019\u0131n ekibine kat\u0131lmas\u0131yla ilgili olarak,\u2019\u2019\u00c7ok mutluyum. Erwin tecr\u00fcbesi ile tak\u0131m\u0131m\u0131za ve oyuncular\u0131m\u0131z\u0131n ki\u015fisel geli\u015fimine b\u00fcy\u00fck katk\u0131da bulunacak.\u2019\u2019 dedi.",Erwin Koeman, Hollanda Milli Tak\u0131m\u0131'n\u0131n ve Barcelona'n\u0131n efsane oyuncusu Ronald Koeman'\u0131n da a\u011fabeyi.\r\n \r\n