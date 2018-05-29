Çocuğunu 17 yerinden bıçaklamıştı.. Korkunç detaylar ortaya çıktı

Kan donduran detaylar ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. ,Ba\u015fkent Lefko\u015fa'ya ba\u011fl\u0131 G\u00f6nyeli'de Atat\u00fcrk Caddesi \u00fczerinde bir binada oturan Bilge Lord Kundurac\u0131, \u00f6nceki g\u00fcn o\u011flu Ercan Kaya'y\u0131 uyurken 17 b\u0131\u00e7ak darbesiyle \u00f6ld\u00fcrd\u00fc. ,Bilge Lord Kundurac\u0131, daha sonra b\u0131\u00e7akla bo\u011faz\u0131n\u0131 ve bileklerini keserek intihara kalk\u0131\u015ft\u0131. Olay, bir g\u00fcn sonra Bilge Lord Kundurac\u0131'n\u0131n, e\u015finin bir arkada\u015f\u0131na att\u0131\u011f\u0131 Whatsapp mesaj\u0131yla ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. '\u00c7ocu\u011fumu \u00f6ld\u00fcrd\u00fcm, ben de \u00f6lmek \u00fczereyim' \u015feklinde mesaj\u0131 alan bu ki\u015fi, polise haber verdi.,Olay\u0131 haber alan Bilge Lord Kundurac\u0131'n\u0131n babas\u0131 Tahir Lord (64) da k\u0131z\u0131n\u0131n ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 binaya geldi. \u0130\u00e7eri giren Lord, torunu Ercan'\u0131n kanlar i\u00e7indeki cans\u0131z bedeni ve k\u0131z\u0131 Bilge'yi yaral\u0131 halde buldu. ,G\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc manzara kar\u015f\u0131s\u0131nda \u00fcz\u00fcnt\u00fcden kendisini d\u0131\u015far\u0131 atmak isteyen Tahir Lord, kalp krizi ge\u00e7irip merdivenlerden yuvarland\u0131. Gelen polis ekiplerinin \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131\u011f\u0131 ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131lan Tahir Lord, doktorlar\u0131n t\u00fcm \u00e7abas\u0131na kar\u015f\u0131n kurtar\u0131lamad\u0131.,\u0130fadesinde, cinayeti bir g\u00fcn \u00f6nce i\u015fledi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kan Bilge Lord Kundurac\u0131'n\u0131n e\u015fi Ercan Kundurac\u0131 taraf\u0131ndan terk edildi\u011fi ve bo\u015fanma a\u015famas\u0131nda oldu\u011fu belirtildi.,\u00c7ocu\u011funu 17 yerinden b\u0131\u00e7aklam\u0131\u015ft\u0131,Polisteki i\u015flemlerinin ard\u0131ndan Bilge Lord Kundurac\u0131, yo\u011fun g\u00fcvenlik \u00f6nlemlerinde mahkemeye \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,KKTC medyas\u0131nda geni\u015f yer bulan olayla ilgili milletvekili \u0130zlem G\u00fcr\u00e7a\u011f Altu\u011fra, sosyal medya hesab\u0131ndan yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada...,Hastaneye kald\u0131r\u0131lan Bilge Lord Kundurac\u0131 ise m\u00fcdahalesinin ard\u0131ndan polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \r\n\r\n, 'Bizi hayata ba\u011flayan yavrular\u0131m\u0131z\u0131n k\u0131l\u0131na, de\u011fil zarar vermek, onlara \u015fiddet d\u00fc\u015f\u00fcncesini akl\u0131ndan ge\u00e7ireni sallamal\u0131y\u0131z' dedi.