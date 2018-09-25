Çocuğunu sokak ortasında döven annenin evinin görüntüleri tüyler ürpertti

.,Olayla ilgili soru\u015fturmay\u0131 derinle\u015ftiren ekipler, \u00e7ocu\u011funa \u015fiddet uygulayan annenin evinde yapt\u0131\u011f\u0131 aramada t\u00fcyler \u00fcrperten detaylara ula\u015ft\u0131. Adeta bir \u00e7\u00f6p evi and\u0131ran dairenin duvarlar\u0131na yaz\u0131lan yaz\u0131lar dikkat \u00e7ekti. \u0130\u00e7ler ac\u0131s\u0131 haldeki evde \u00e7\u00f6plerin birikti\u011fi, tuvalet ve banyonun da pislik i\u00e7erisinde oldu\u011fu g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n,D\u0130KKAT! Bundan sonraki g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler rahats\u0131z edici olabilir...,G\u00fcndemi sarsan g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndaki ger\u00e7ek \u015foke etti!,\u00c7ocu\u011funu sokak ortas\u0131nda d\u00f6ven annenin evinin g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri t\u00fcyler \u00fcrpertiyor!\r\n,G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ard\u0131ndan harekete ge\u00e7en Tuzla \u0130l\u00e7e Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekipleri, anne A.D.'yi g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. \u0130fadesi al\u0131nmaya ba\u015flanan annenin psikolojik sorunlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi. \u015eiddete maruz kalan minik \u00e7ocuk ise Aile ve Sosyal Politikalar \u0130l M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul Tuzla'da sokak ortas\u0131nda \u00e7ocu\u011funa \u015fiddet uygulayan annenin evindeki duvarlara yazd\u0131\u011f\u0131 "Tertemiz \u00f6l\u00fcyorum, k\u0131z\u0131mla birlikte g\u00f6m\u00fcn, k\u0131z\u0131m\u0131n cenazesini \u00dcmit'e vermeyin" \u015feklindeki yaz\u0131lar t\u00fcyler \u00fcrpertti.,K\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z\u0131na \u015fiddete \u015fahit olan mahalle sakinleri durumdan \u015fikayet\u00e7i oldu. Mahalleli G\u00fcl\u00e7in G\u00fcnel, "Biz d\u00fckkan\u0131n \u00f6n\u00fcnde oturuyorduk. A\u015fa\u011f\u0131dan geliyordu zaten \u00e7ocuk ba\u015f\u0131n\u0131 filan tutuyordu s\u00fcrekli. Olay\u0131 anlamadan bir ba\u011fr\u0131\u015fma filan oldu. Kad\u0131n\u0131n bir y\u00fcz ifadesi var. O esnada \u00e7ocu\u011fun kolunu filan \u00e7ekti. M\u00fcdahale etmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131m. '\u00c7ocu\u011fumu giydirece\u011fim polise g\u00f6t\u00fcrece\u011fim' demeye ba\u015flad\u0131. Sa\u00e7malamaya ba\u015flad\u0131. \u00c7ocu\u011fu d\u00f6v\u00fcp de bay\u0131ltt\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yleyenler var. B\u00f6yle olaylar \u00e7\u0131k\u0131nca biz ge\u00e7 fark\u0131na vard\u0131k. Ben sadece darp ediyor diye g\u00f6rd\u00fcm. Ama \u00e7ocu\u011fa inan\u0131lmaz bir \u015fiddet uygulam\u0131\u015f, sa\u00e7\u0131n\u0131 \u00e7ekip sigara s\u00f6nd\u00fcrm\u00fc\u015f \u00e7ocu\u011fun \u00fczerinde" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n,\u0130stanbul Tuzla'da bir annenin k\u00fc\u00e7\u00fck k\u0131z \u00e7ocu\u011funa sokakta \u015fiddet uygulamas\u0131 kameralara yans\u0131d\u0131. G\u00f6r\u00fcnt\u00fclerin ortaya \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan anne A.D. bug\u00fcn polis taraf\u0131ndan g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u0130fadesi al\u0131nmaya ba\u015flanan annenin psikolojik sorunlar\u0131n\u0131n oldu\u011fu \u00f6\u011frenilirken, \u00e7ocuk koruma alt\u0131na al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n