Çocuk kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi

Olay, bug\u00fcn \u00f6\u011fle saatlerinde Erzurum\u2019un Paland\u00f6ken il\u00e7esi Maksutefendi Mahallesi'nde meydana geldi. ,Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Demir ve Kayacan ailelerinin \u00e7ocuklar\u0131 aras\u0131nda \u00f6nceki g\u00fcn kavga \u00e7\u0131kt\u0131. ,Bug\u00fcn \u00e7ocuklar\u0131n kavgas\u0131na m\u00fcdahil olan iki aile taraflar\u0131 birbirlerine girdi. ,100\u2019e yak\u0131n kad\u0131n, \u00e7ocuk ve erke\u011fin kar\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 ta\u015fl\u0131, b\u0131\u00e7akl\u0131 ve sopal\u0131 kavgada mahalle sava\u015f alan\u0131na d\u00f6nd\u00fc. ,Olay yerine sevk edilen polis ekipleri meydan muharebesine d\u00f6n\u00fc\u015fen kavgaya m\u00fcdahale ederek taraflar\u0131 g\u00f6zalt\u0131na ald\u0131. ,10\u2019a yak\u0131n yaral\u0131 da ambulansla hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131. ,Polis mahallede geni\u015f g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131rken savc\u0131l\u0131k taraf\u0131ndan olayla ilgili tahkikat ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.