Çocuk oyuncular büyüdü

Efsane film Kap\u0131c\u0131lar Kral\u0131'nda Seyid'in o\u011flu rol\u00fcnde \u0130bram karakterini canland\u0131ran H\u00fcsn\u00fc Y\u0131ld\u0131z'a bir de \u015fimdi bak\u0131n.\r\n\r\n,H\u00fcsn\u00fc Y\u0131ld\u0131z, ger\u00e7ekte de filmin ge\u00e7ti\u011fi apartman g\u00f6revlisinin o\u011fludur.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nem herkesi ekrana kilitleyen Sihirli Annem'in \u00e7ocuk y\u0131ld\u0131zlar\u0131n\u0131n bir k\u0131sm\u0131 evlendi, kimisi kariyerine bir \u015fekilde devam etti. Dizide Toprak bebe\u011fi canland\u0131ran Jordan Boyner, \u015fimdi sevimli mi sevimli bir delikanl\u0131 oldu. Toprak bebe\u011fin b\u00fcy\u00fcd\u00fc\u011f\u00fc halini ablas\u0131 Jennifer Boyner canland\u0131rm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Sihirli Annem dizisinde Toprak bebek karakterini canland\u0131ran Jordan Boyner, 1 Ekim 2003 tarihinde do\u011fdu ve bilinen tek rol\u00fc Sihirli Annem'in Toprak bebe\u011fi.\r\n\r\n,Daha sonra da Denizden Gelen adl\u0131 bir sinema filminde rol ald\u0131.\r\n\r\n,14 ya\u015f\u0131nda olan Jordan Boyner, okudu\u011fu lisenin futbol tak\u0131m\u0131nda, ye\u015fil sahalarda kariyerini ilerletmek istiyor.\r\n\r\n,Bir d\u00f6nemin pop\u00fcler dizisi 'Sihirli Annem\u2019in \u00c7ilek'i Zeynep \u00d6zkaya, yeni sinema projesi ile seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na \u00e7\u0131kmaya haz\u0131rlan\u0131yor.\r\n\r\n,\u0130T\u00dc\u2019de \u00c7evre M\u00fchendisli\u011fi b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde okuyan Zeynep \u00d6zkaya, oyunculuk kariyerine de devam ediyor.\r\n\r\n\u00c7ekimleri yak\u0131n zamanda ba\u015flayacak bir sinema projesiyle el s\u0131k\u0131\u015fan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu seyirci kar\u015f\u0131s\u0131na al\u0131\u015f\u0131lmad\u0131k bir rol ile \u00e7\u0131kacak.,Ge\u00e7en g\u00fcnlerde bulu\u015fan oyuncular hat\u0131ra foto\u011fraf\u0131 \u00e7ektirdi.\r\n\r\n(Foto\u011fraf soldan sa\u011fa: Michele Cedolin, Gizem G\u00fcven, Damla Ersuba\u015f\u0131, Bu\u011fra \u00d6zm\u00fcld\u00fcr, Zeynep \u00d6zkaya)