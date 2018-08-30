Çocuk parkına ateş açıldı: 2'si çocuk 3 yaralı

Pendik'ten sonra Karaman'da ayn\u0131 deh\u015fet...,Olay, saat 20.45 s\u0131ralar\u0131nda M\u00fcmine Hatun Mahallesi 1475 Sokak\u2019ta bulunan \u00e7ocuk park\u0131nda meydana geldi. ,Mustafa Y., Ali K. ve Faruk \u00d6rs \u00e7ocuk park\u0131nda oturduklar\u0131 s\u0131rada, park\u0131n yak\u0131n\u0131na gelen bir otomobilden kimli\u011fi belirsiz ki\u015fi ya da ki\u015filerce pompal\u0131 t\u00fcfekle \u00fczerlerine ate\u015f a\u00e7\u0131ld\u0131. ,\u00c7ocuk park\u0131n\u0131 tarad\u0131lar..., A\u00e7\u0131lan ate\u015f sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk \u00d6rs yaraland\u0131.,Silah seslerini duyan \u00e7evredekiler parktaki yaral\u0131lar\u0131 fark edince sa\u011fl\u0131k g\u00f6revlilerine haber verdi. ,Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131lan yaral\u0131lardan Mustafa Y. ile Ali K.'n\u0131n durumunun a\u011f\u0131r oldu\u011fu \u00f6\u011frenildi,Polis sald\u0131rganlar\u0131 yakalamak i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131.,DHA