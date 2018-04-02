Çocuklar Duymasın 35. yeni bölümde yine işler karışıyor

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131.,Peki \u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35. yeni b\u00f6l\u00fcmde neler ya\u015fanacak?,Kanal d ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan dizide bu hafta da i\u015fler kar\u0131\u015f\u0131yor. ,Reyting almak i\u00e7in ellerinden geleni yapan yap\u0131m bu hafta da karma\u015fa olu\u015fturacak. ,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 34. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 Tuna\u2019n\u0131n ba\u015f\u0131n\u0131n belada oldu\u011funu g\u00f6steriyor. D\u00f6rt bir yandan ku\u015fat\u0131lan Tuna, G\u00f6n\u00fcl\u2019\u00fc k\u0131zd\u0131racak.,Ekranlarda tekrar d\u00f6nmesinden itibaren 34 b\u00f6l\u00fcm\u00fc tamamlayan \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisi ayn\u0131 ilgiyi g\u00f6rmeyi ba\u015fard\u0131. \u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 da en az dizi kadar ilgi \u00e7ekici sahnelerle dolu. Haluk ve Meltem aralar\u0131ndaki sorunlar\u0131 tamamen \u00e7\u00f6z\u00fcme kavu\u015fturmu\u015flar, hatta yeni bir \u00e7ocuk evlat edinmek i\u00e7in giri\u015fimde bulunmu\u015flard\u0131.,Uzun s\u00fcre can s\u0131kan Tutku, hayatlar\u0131ndan tamamen \u00e7\u0131km\u0131\u015ft\u0131. Haluk ve Meltem eski hayatlar\u0131na geri d\u00f6nerken, Tuna\u2019n\u0131n eski kar\u0131s\u0131 \u00d6zlem bu sefer karma\u015fa olu\u015fturur. Akl\u0131na her geleni s\u00f6yleyen sevgilisi Serta\u00e7 ise gittik\u00e7e can s\u0131k\u0131c\u0131 olmaya devam eder. \u00c7ocuklar Duymas\u0131n 34. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131, bu b\u00f6l\u00fcmde \u00e7o\u011fu olay\u0131n Tuna\u2019n\u0131n ba\u015f\u0131na gelece\u011fine i\u015faret ediyor.,Sert, asl\u0131nda ne kadar duygusal olsa da duygular\u0131n\u0131 g\u00f6stermekten ka\u00e7\u0131nan, anti romantik, k\u0131skan\u00e7 Ta\u015f F\u0131r\u0131n erke\u011fi Haluk ile modern, kariyerinin zirvesinde olan ve romantizm beklentisinden hi\u00e7 vazge\u00e7meyen Meltem\u2019in evlilikleri, dostlar\u0131yla ili\u015fkileri, i\u015f hayatlar\u0131 ve ev i\u00e7i k\u00fc\u00e7\u00fck problemleri her zamanki gibi \u00f6n plandad\u0131r.\r\n\r\n,Art\u0131k \u00e7ocuklar b\u00fcy\u00fcm\u00fc\u015f ve her ikisi de evden gitmi\u015ftir. Ancak Haluk ve Meltem; Emine ve Emine\u2019nin kay\u0131nvalidesi K\u00fckrek Kadriye sayesinde hi\u00e7 yaln\u0131z kalmazlar. K\u00fckrek Kadriye, her g\u00fcn Emine\u2019yle birlikte Haluk ve Meltem\u2019in evine gelmekte, bu nedenle evde \u00e7ok renkli durumlar ortaya \u00e7\u0131kmaktad\u0131r.\r\n\r\n,Dominant teyze G\u00f6n\u00fcl ve Zero Tuna\u2019n\u0131n g\u00fcndemi TEOG\u2019dur. \u00c7ocuklar\u0131 Beton Or\u00e7un ve Merve TEOG s\u0131nav\u0131na haz\u0131rlanmaktad\u0131r. Bir TEOG annesi olan G\u00f6n\u00fcl, \u00e7ocuklar\u0131 internetten uzakla\u015ft\u0131r\u0131p ders \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 sa\u011flamak i\u00e7in elinden geleni yapar.\r\n\r\n,G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc s\u00f6yler. Eve taziyeye gelenler bu \u015fok \u00f6l\u00fcm \u00fczerine \u015fa\u015fk\u0131nd\u0131rlar. G\u00f6n\u00fcl, ger\u00e7ekten \u00f6ld\u00fc m\u00fc? Onu \u00f6l\u00fcme g\u00f6t\u00fcren hastal\u0131k ne?,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinin 35. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn ani \u00f6l\u00fcm\u00fc herkeste \u015fok etkisi olu\u015fturuyor. G\u00f6n\u00fcl rahats\u0131zlan\u0131p hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131r. Ve ac\u0131 haber gelir. Haluk'un \u015firketindeki \u00e7al\u0131\u015fma arkada\u015f\u0131 ac\u0131 haberi verir.