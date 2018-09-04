Çocuklar Duymasın'a iki bomba transfer

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'a iki yeni oyuncu kat\u0131ld\u0131\r\n,Kanal D\u2019nin sevilen dizisi \u2018\u00c7ocuklar Duymas\u0131n\u2019, yeni b\u00f6l\u00fcmleriyle izleyiciyle bulu\u015fmaya devam ediyor.\r\n,Yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 Birol G\u00fcven\u2019in \u00fcstlendi\u011fi projenin kadrosuna, iki oyuncu daha kat\u0131ld\u0131.\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n`\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde Fatih Dokg\u00f6z, Simay\u2019\u0131n babas\u0131 R\u0131za karakterine hayat verecek.\r\n,Seda Fettaho\u011flu ise annesi Sultan\u2019\u0131 canland\u0131racak.\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'\u0131n yeni sezonunda fla\u015f geli\u015fme ya\u015fand\u0131.