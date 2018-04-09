Çocuklar Duymasın'da bir olay daha!

.,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35.son b\u00f6l\u00fcm ard\u0131ndan yay\u0131nlanan \u00c7ocuklar Duymas\u0131n 36.yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda G\u00f6n\u00fcl karakteri sapasa\u011flam kar\u015f\u0131m\u0131za b\u00f6yle \u00e7\u0131kt\u0131. ,Haluk ve Meltem, evlatl\u0131k almaya karar veriyorlar. Haluk ve Meltem\u2019in evlat edindi\u011fi Zeynep, 36.yeni b\u00f6l\u00fcmde kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak.,36. b\u00f6l\u00fcm\u00fcnde, Haluk ve Meltem\u2019in ailesine yeni biri daha kat\u0131l\u0131yor. ,Uzun s\u00fcredir evlat edinme ba\u015fvurular\u0131n\u0131 heyecanla bekleyen Haluk ve Meltem\u2019e m\u00fcjdeli haber geldi., Haluk ve Meltem evlat edindikleri Zeynep ile tan\u0131\u015f\u0131yorlar.,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'da bir olay daha ya\u015fan\u0131yor.,Haluk, Zero\u2019nun kendisini telefonuna \u201cTa\u015f Kafa\u201d olarak kaydetti\u011fini d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyor ve ortal\u0131k kar\u0131\u015f\u0131yor! ,Haluk, sosyal payla\u015f\u0131mlar\u0131n\u0131 be\u011fenmeyen Meltem\u2019e \u00e7\u0131k\u0131\u015f\u0131yor.,H\u00fcseyin evi kiralamaya karar veriyor, kirac\u0131lar yabanc\u0131 olunca Kadriye\u2019nin onlarla anla\u015fmaya \u00e7al\u0131\u015fmas\u0131 ise komik anlara sahne oluyor.