Çocuklar Duymasın'da bir olay daha

Meltem ve Haluk eve robot hizmet\u00e7i al\u0131rlar. Ev i\u015flerine el atan robot, \u00f6zellikle H\u00fcseyin\u2019i \u00e7ok \u00f6fkelendirir. ,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 39. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131.,Emine\u2019nin i\u015fsiz kalaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcnen H\u00fcseyin, ek\u00fcrisi \u015e\u00fckr\u00fc ile robota kar\u015f\u0131 sava\u015f a\u00e7ar. Haluk ise, bir ta\u015f f\u0131r\u0131n erke\u011fi olarak robot ile \u00e7ok anla\u015famamaktad\u0131r.,.,Haluklar\u0131n \u015firketinde ilk yard\u0131m e\u011fitimi verilmektedir. Haluk bu e\u011fitimi \u00e7ok \u00f6nemsemektedir. Bu y\u00fczden herkesin kat\u0131l\u0131m\u0131n\u0131 sa\u011flar. \r\n,\u00d6zellikle Zero Tuna \u00e7ok heyecanlan\u0131r. \u0130lkyard\u0131m e\u011fitiminin \u00f6nemi ise, ya\u015fanan talihsiz bir olayda ortaya \u00e7\u0131kar.\r\n,Robot eve girerken, \u2018Selam\u00fcnaleyk\u00fcm\u2019 dedi. Haluk da \u2018Aleyk\u00fcmselam\u2019 diyerek yan\u0131t verdi. ,Reyting i\u00e7in her yolu deneyen ekip i\u00e7in izleyiciler 'bunu da m\u0131 yapt\u0131n\u0131z' yorumunu yapt\u0131