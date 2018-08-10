Çocuklar Duymasın'dan flaş karar! Ve artık değişti... Hayranları şokta

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n`dan fla\u015f bir karar geldi.\r\n,Ba\u015frollerini P\u0131nar Altu\u011f ve Tamer Karada\u011f`l\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131, Kanal D dizisi `\u00c7ocuklar Duymas\u0131n``dan yeni karar a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n,Bu karar dizinin hayranlar\u0131n\u0131 \u00e7ok \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131.\r\n,`\u00c7ocuklar Duymas\u0131n` dizisi izleyenlerine ters k\u00f6\u015fe yapt\u0131.\r\n,Posta Gazetesi`nden Mesut Yar`\u0131n, "\u00c7ocuklar Yeni G\u00fcn\u00fc Duydu mu?" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"\u00c7ocuklar Duymas\u0131n g\u00fcn de\u011fi\u015ftirdi.,Kanal D Genel M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat Sayg\u0131 hem yay\u0131n g\u00fcn\u00fcnde hem de i\u00e7erikte ters k\u00f6\u015fe yaparak rutini bozdu.,Ekranda \u00e7ok uzun soluklu i\u015flerin kimi zaman nadasa b\u0131rak\u0131lmas\u0131 ya da yeniden tohumlanmas\u0131 gerekiyor. ,Dizi tutunabilirse yoluna \u00e7ar\u015fambalar\u0131 devam edecek. Yok, istenilen sonu\u00e7 al\u0131namazsa pazar maceralar\u0131na devam edecek.\r\n,Yay\u0131n g\u00fcn\u00fcn\u00fcn m\u00fc yoksa i\u015fin kendisinin mi daha \u00f6nemli oldu\u011funu haftaya ya\u015fay\u0131p g\u00f6rece\u011fiz. , A\u00e7\u0131k\u00e7as\u0131 iyi de oldu.\r\n,Malum pazar geceleri Kanal D`nin izlenilen i\u015flerinden biriydi ve yeni sezonu da ayn\u0131 gecede a\u00e7mas\u0131n\u0131 bekliyorduk.\r\n,Hadi bakal\u0131m reytingi bol olsun!"\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n i\u00e7in B \u015f\u0131kk\u0131 oldu.\r\n,.