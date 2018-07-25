Çocuklar Duymasın`dan seyirciye büyük sürpriz! Yeni sezonda...

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n`dan seyirciye b\u00fcy\u00fck s\u00fcrpriz! Yeni sezonda...\r\n,Kanal D`nin ekran fenomeni dizi \u00c7ocuklar Duymas\u0131n`\u0131n yeni sezonununda izleyiciyi yine s\u00fcrprizle bekliyor!\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n`\u0131n yap\u0131mc\u0131s\u0131 Birol G\u00fcven, dizinin yeni sezon haz\u0131rl\u0131klana ba\u015flad\u0131klar\u0131n\u0131 Tamer Karada\u011fl\u0131`n\u0131n foto\u011fraf\u0131yla duyurdu.\r\n,G\u00fcven, payla\u015f\u0131m\u0131n\u0131n alt\u0131na "Yeni sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na ba\u015fl\u0131yoruz.\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n her zaman oldu\u011fu gibi yine \u00e7ok g\u00fcncel ve yine \u00e7ok yeni" notunu d\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n,G\u00fcven, bu payla\u015f\u0131m\u0131yla dizinin yeni sezonda farkl\u0131 s\u00fcrprizlerle ekranda olaca\u011f\u0131n\u0131n m\u00fcjdesini vermi\u015f oldu.\r\n,Payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 foto\u011frafta ise \u00c7ocuklar Duymas\u0131 Haluk`un yeni imaj\u0131 dikkat \u00e7ekti.\r\n