Çocuklar Duymasın ekibi bunu da yaptı

Tamer Karada\u011fl\u0131 ve P\u0131nar Altu\u011f Atacan\u2019\u0131n payla\u015ft\u0131\u011f\u0131, \u00c7ocuklar Duymas\u0131n\u2019\u0131n bu ak\u015fam (6 May\u0131s Pazar) ekrana gelecek olan yeni b\u00f6l\u00fcm\u00fcne insans\u0131 yapay zeka robotu damgas\u0131n\u0131 vuracak. ,Y\u00fczde y\u00fcz yerli \u00fcretilen yapay zeka robotu, Haluk ve Meltem\u2019in m\u00fchendis kom\u015fular\u0131 arac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile evlerine test edilmek \u00fczere getirilir. ,Yemek yapabilen, \u00e7ay getirebilen, evi temizleyebilen bu robot Emine\u2019nin korkulu r\u00fcyas\u0131 haline gelirken, Haluk ile olan ileti\u015fim ise herkesi \u00e7ok g\u00fcld\u00fcrecek. \r\n,\u0130lk kez bir dizide yer alan robot, h\u00fcnerlerini sunma f\u0131rsat\u0131 bulacak. \r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n bu ak\u015fam saat 20.00\u2019de Kanal D\u2019de.,.,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n ekibi bunu da yapt\u0131,Kanal D ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan \u00c7ocuklar Duymas\u0131n'da bu hafta da beklenmedik bir olay ya\u015fanacak.\r\n