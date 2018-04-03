Çocuklar Duymasın gerçeği ortaya çıktı

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131 yay\u0131nland\u0131.\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n 35. b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi \u00f6\u011freniliyor. ,Peki G\u00f6n\u00fcl ger\u00e7ekten \u00f6l\u00fcyor mu?,\u00c7ocuklar Duymas\u0131'n\u0131n yeni b\u00f6l\u00fcm fragman\u0131nda Dominant G\u00f6n\u00fcl'\u00fc canland\u0131ran Zeyno G\u00f6nen\u00e7'in 35. yeni b\u00f6l\u00fcmde \u00f6l\u00fcm haberi herkesi \u015foke etti. Fragmanda G\u00f6n\u00fcl aniden hastalan\u0131yor ve hastaneye kald\u0131r\u0131yor.,Herkes rutin rahats\u0131zl\u0131k oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcrken aniden \u00f6l\u00fcm haberi geliyor. \u0130zleyenler bunun ilk ba\u015fta \u015faka oldu\u011funu d\u00fc\u015f\u00fcnd\u00fc ama hala yap\u0131mc\u0131dan bu konuda kesin bir a\u00e7\u0131klama yok.,Zeyno G\u00fcnen\u00e7'in diziden ayr\u0131lma karar\u0131 hen\u00fcz netlik kazanmad\u0131 ancak deneyimli oyuncunun \u0130nstagram hesab\u0131 sevenlerinin 'gitme' mesajlar\u0131yla doldu.,Medya kulislerinde dola\u015fan bir iddiaya g\u00f6re; G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn \u00f6l\u00fcm haberi tamamen d\u00fc\u015f\u00fck reytingler., \u0130zleyici ilgisini yeniden dizinin \u00fczerine yo\u011funla\u015ft\u0131rmak isteyen yap\u0131mc\u0131, b\u00f6yle bir hamle de bulundu. Ve yeni b\u00f6l\u00fcmde G\u00f6n\u00fcl'\u00fcn \u00f6lmedi\u011fi ortaya \u00e7\u0131kacak.