Çocuklar Duymasın'ı yıkan ölüm!

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n oyuncular\u0131n\u0131 y\u0131kan bir \u00f6l\u00fcm haberi geldi...,Haberi alan set oyuncular\u0131 neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131.,Ge\u00e7irdi\u011fi trafik kazas\u0131 sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\n,T\u00fcm set g\u00f6zya\u015flar\u0131na bo\u011fuldu...\r\n\r\n,Senaryosunda yapt\u0131\u011f\u0131 s\u00fcrprizlerle seyircisinin kimi zaman kafas\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131ran \u00c7ocuklar Duymas\u0131n dizisinin setinde h\u00fcz\u00fcn var.\r\n\r\n,Dizinin gen\u00e7 oyuncular\u0131ndan Alperen Khamis\u2019in anneannesinin vefat etmesinin ard\u0131ndan onunla birlikte rol alan set arkada\u015flar\u0131 ya\u015fad\u0131klar\u0131 ac\u0131y\u0131 sosyal medya hesaplar\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\r\n\r\n,Bu tarz konularda \u00e7ok hassas oldu\u011fu bilinen P\u0131nar Altu\u011f Atacan da sosyal medya hesab\u0131ndan Beton Or\u00e7un rol\u00fcnde izledi\u011fimiz Alperen\u2019in anneannesinin vefat\u0131n\u0131n ard\u0131ndan \u015fu sat\u0131rlar\u0131 payla\u015ft\u0131,.