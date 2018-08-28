Çocuklar Duymasın'ın acı günü

\u00c7ocuklar Duymas\u0131n'dan ac\u0131 haber az \u00f6nce geldi.,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n isimli dizide 'Beton Or\u00e7un' karakterini canland\u0131ran Alperen Khamis'in annesi hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n,\u00c7ocuklar Duymas\u0131n\u2019 dizisinde Beton Or\u00e7un karakterine can veren Alperen Khamis\u2019in anneannesi ve annesi Haziran ay\u0131nda talihsiz bir trafik kazas\u0131 ge\u00e7irmi\u015fti. \r\n,Gen\u00e7 oyuncu Alperen Khamis daha bu ac\u0131y\u0131 \u00fczerinden atamadan bu defa ayn\u0131 kazada yaralanan ve o zamandan bu yana yo\u011fun bak\u0131mda tedavi g\u00f6ren annesi Nilg\u00fcn Aksu\u2019yu kaybetti. \r\n,Aksu, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde hayata g\u00f6zlerini yumdu. \r\n,Aksu ayn\u0131 kazada a\u011f\u0131r yaralanm\u0131\u015ft\u0131 ve uzun bir s\u00fcredir yo\u011fun bak\u0131mda tedavi alt\u0131ndayd\u0131.\r\n,Ya\u015fanan bu kaza sonras\u0131 yap\u0131lan m\u00fcdahalelere ra\u011fmen Khamis\u2019in anneannesi Zennure Aksu, Haziran ay\u0131nda hayata g\u00f6zlerini yummu\u015ftu.\r\n,Merhumenin cenazesi bug\u00fcn ikindi namaz\u0131na m\u00fcteakip Tarabya Merkez Camii\u2019nde kald\u0131r\u0131larak aile mezarl\u0131\u011f\u0131na defnedilece\u011fi bilgisine ula\u015f\u0131ld\u0131. S\u00f6zc\u00fc\r\n,Dizinin ac\u0131 kayb\u0131 oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131.,\u0130ki ayd\u0131r hayatta kalma m\u00fccadelesi veriyordu.,.