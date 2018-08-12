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Çocuklarımızı şekerle avlamaya çalışıyorlar

Çocuklarımızı şekerle avlamaya çalışıyorlar
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Bir anne için çocuğunun yemek yemesi dünyanın en önemli meselesidir. Onu sağlıklı bir şekilde beslemek, en taze sebze ve meyveleri bulmak için Fizan'a bile gideriz. Hangi yemeğin besin değeri nedir, şeker kullanmadan kek nasıl yapılır? Hepsi bizden sorulur. Peki, biz çocuğumuzu bin bir emekle sağlıklı bir şekilde beslemeye, özellikle de mısır şurubundan uzak tutmaya çalışırken etrafımızı sarmış sözde pazarlama stratejistlerinin hileleriyle nasıl başa çıkacağız? Ben bunlara pazarlama cinlikleri diyorum. Keza, çocukların zaaflarına ve sağlıklarına göz dikmiş olanlara daha ağır şeyler de söylenebilir!

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