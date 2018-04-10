Çocuklarını öldürüp intihar etti, geriye bu notu bıraktı

Kaynanas\u0131 ile tart\u0131\u015fan gelin deh\u015fet sa\u00e7t\u0131! Ard\u0131ndan not b\u0131rakt\u0131,.,\u0130ddiaya g\u00f6re Gaziantep\u2019in \u015eehitkamil il\u00e7esi Cerityeniyapan Mahallesi\u2018ndeki 2 katl\u0131 evde \u00e7ocuklar\u0131, e\u015f ve e\u015finin annesi ile birlikte ya\u015fayan 23 ya\u015f\u0131ndaki \u00d6zlem K., hen\u00fcz bilinmeyen bir nedenle alt katta oturan kaynanas\u0131 Emine K. ile tart\u0131\u015ft\u0131. Gaziantep B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesi\u2019nde zab\u0131ta olarak \u00e7al\u0131\u015fan e\u015fi Cuma\u2019n\u0131n evde olmad\u0131\u011f\u0131 esnada meydana gelen tart\u0131\u015fman\u0131n ard\u0131ndan cinnet getiren 2 \u00e7ocuk annesi \u00d6zlem K, binada \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n bulundu\u011fu 2. Kata \u00e7\u0131kt\u0131. ,Mutfaktan ald\u0131\u011f\u0131 b\u0131\u00e7ak ile 3 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131 Ay\u015fe ile 5 ya\u015f\u0131ndaki o\u011flu Mustafa\u2019y\u0131 defalarca kez b\u0131\u00e7aklayan anne, ikinci kat\u0131n teras\u0131ndan kendisini a\u015fa\u011f\u0131ya b\u0131rakt\u0131. A\u011f\u0131r yaralanan anne \u00d6zlem K, Ersin Arslan Devlet Hastanesi M\u00fccahitler Ek Binas\u0131ndaki Acil Servise g\u00f6t\u00fcr\u00fcld\u00fc. Kanlar i\u00e7erisinde kalan \u00e7ocuklar\u0131n olay yerinde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc belirlenirken, annenin hayati tehlikesinin bulundu\u011fu belirlendi.\r\nK\u00fc\u00e7\u00fck \u00e7ocuklar\u0131n cenazeleri savc\u0131l\u0131k incelemesinin ard\u0131ndan otopsi yap\u0131lmak \u00fczere Gaziantep Adli T\u0131p Kurumu\u2019na kald\u0131r\u0131ld\u0131. Ard\u0131ndan ise bu notu b\u0131rakt\u0131.,\u00d6zlem K'nin hemen olay \u00f6ncesinde yazd\u0131\u011f\u0131 belirtilen notta, kay\u0131nvalidesinden s\u00fcrekli \u015fiddet g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc, kocas\u0131n\u0131n ise kendisini sevmedi\u011fini yazd\u0131\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. \u00d6zlem K'nin hasta oldu\u011funu yazd\u0131\u011f\u0131 notta defalarca s\u00f6ylemesine ra\u011fmen kocas\u0131na ve kaynanas\u0131na kendisini inanmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 da yazd\u0131.\r\nOlayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcr\u00fcyor.