Çoğu kişi habersiz! 304 liradan bin 15 liraya çıkarıldı

Tam 304 liradan 1015 liraya y\u00fckseltildi.,\u00c7al\u0131\u015fan annelere b\u00fcy\u00fck kolayl\u0131k sa\u011flayan d\u00fczenleme, 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete\u2019de yay\u0131mlanarak y\u00fcr\u00fcrl\u00fc\u011fe girmi\u015fti., Art\u0131k anneler \u2018\u00e7ocu\u011fumu nereye b\u0131rakaca\u011f\u0131m\u2019 endi\u015fesi ta\u015f\u0131mayacak. ,D\u00fczenlemeye g\u00f6re; \u00e7al\u0131\u015fan anneler \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 kre\u015fe verirse devlet bin 15 lira (br\u00fct asgari \u00fccretin yar\u0131s\u0131) destek sa\u011flayacak. Destek daha \u00f6nce 304 lirayd\u0131. Yani 711 liral\u0131k art\u0131\u015f var.,Kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fanlara y\u00f6nelik kre\u015f deste\u011fi, ek bir destek. Ancak ek bir \u00f6deme de\u011fil. D\u00fczenleme kapsam\u0131nda i\u015fveren taraf\u0131ndan kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevi i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n \u00fccretine ilave olarak yap\u0131lan \u00f6deme, gelir vergisinden istisna ediliyor, yani vergi d\u0131\u015f\u0131 b\u0131rak\u0131l\u0131yor.,\u00c7o\u011fu ki\u015fi bilmiyor!,\u0130\u015fte detaylar...,Bu destekten yararlanmak i\u00e7in \u00e7ocuk say\u0131s\u0131 s\u0131n\u0131r\u0131 bulunmuyor. Bu anlamda, kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan her bir \u00e7ocuk i\u00e7in ayl\u0131k olarak asgari \u00fccretin br\u00fct tutar\u0131n\u0131n y\u00fczde 50\u2019sini (bin 15 lira) a\u015fmamak \u00fczere istisnadan yararlanabilecek. Dolay\u0131s\u0131yla, kad\u0131n \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n ka\u00e7 \u00e7ocu\u011fu olursa olsun, gerekli ko\u015fullar olu\u015fmu\u015f ise her bir \u00e7ocuk i\u00e7in vergi istisnas\u0131 alabiliyor.,Ancak \u00e7o\u011fu anne bu d\u00fczenlemeden habersiz. ,Bu yolla \u00e7ocuk bak\u0131m\u0131 nedeniyle i\u015fg\u00fcc\u00fc piyasas\u0131na kat\u0131lamayan annelere b\u00fcy\u00fck bir destek sa\u011flanm\u0131\u015f olacak. ,Ba\u015fvurular, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanl\u0131\u011f\u0131'n\u0131n illerde bulunan merkezlerine yap\u0131labiliyor.,Destekten yararlan\u0131lmas\u0131 i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n \u00e7ocu\u011funu g\u00f6nderdi\u011fi kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevinin \u00f6zel sekt\u00f6rde faaliyet g\u00f6stermesi \u015fart. Dolay\u0131s\u0131yla, \u00e7ocuklar\u0131n\u0131 kamuya ve kamu t\u00fczel ki\u015fili\u011fine ait kre\u015f ve g\u00fcnd\u00fcz bak\u0131mevlerine g\u00f6nderen \u00e7al\u0131\u015fanlar i\u00e7in vergi istisnas\u0131 uygulanmayacak., Kre\u015f deste\u011finden yararlanmak i\u00e7in i\u015f hayat\u0131nda bulunan \u00e7al\u0131\u015fan anne olmak gerekiyor. Ba\u015fvurular\u0131n de\u011ferlendirilmesinde annenin maa\u015f miktar\u0131 da g\u00f6z \u00f6n\u00fcnde bulunduruluyor. D\u00fc\u015f\u00fck \u00fccretle \u00e7al\u0131\u015fan annelere \u00f6ncelik veriliyor.,Kre\u015f deste\u011finin baz\u0131 \u015fartlar\u0131 var.