Çok acı olay! İki kez evini ateşe verdi sonra...

Ayd\u0131n'\u0131n Efeler il\u00e7esinde daha \u00f6nce evini iki kez ate\u015fe veren kad\u0131n, bu kez seyir halindeki tren raylar\u0131na oturarak intihar etti.\r\n,Olay, saat 21.00 s\u0131ralar\u0131nda Efeler il\u00e7esi Orta Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, mahallenin ortas\u0131ndan ge\u00e7en tren raylar\u0131nda oturan Oya A. (31), \u0130zmir-Denizli seferini yapan trenin alt\u0131nda kald\u0131. \r\n,Durumu fark eden makinistler treni durdururken, yakla\u015f\u0131k 20-25 metre s\u00fcr\u00fcklenen gen\u00e7 kad\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybetti. Oya A.\u2019n\u0131n cesedi otopsi i\u00e7in morga kald\u0131r\u0131l\u0131rken, trendeki yolcular uzun s\u00fcre beklemek zorunda kald\u0131. \r\n,Olay yerine gelen polis ekipleri yapt\u0131\u011f\u0131 ara\u015ft\u0131rma sonucu hayat\u0131n\u0131 kaybeden Oya A'n\u0131n 6 g\u00fcn \u00f6nce mahalle bakkal\u0131 ve annesiyle tart\u0131\u015ft\u0131ktan evini ate\u015fe veren ki\u015fi oldu\u011funu belirledi. \r\n,Polislerin uzun ikna \u00e7abalar\u0131 sonras\u0131 Oya A. ile evde bulunan ku\u015f ve bal\u0131klar yanmaktan son anda kurtar\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6zalt\u0131na al\u0131nan ve madde ba\u011f\u0131ml\u0131s\u0131 oldu\u011fu \u00f6ne s\u00fcr\u00fclen Oya A., ifadesinin ard\u0131ndan serbest b\u0131rak\u0131lm\u0131\u015ft\u0131. \r\n\r\n,\r\n31 A\u011fustos g\u00fcn\u00fc meydana gelen olayda; Orta Mahalle 220 Sokakta anne babas\u0131 ve 3 \u00e7ocu\u011fuyla kald\u0131\u011f\u0131 evini birka\u00e7 saat arayla iki kez \u00e7akmakla ate\u015fe veren Oya A., kendisini odaya kilitlemi\u015fti.