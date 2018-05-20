Çok feci kaza! 3 genç kızın acı sonu

Kahramanmara\u015f-G\u00f6ksun karayolu Be\u015foluk mevkisinde s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc belirlenemeyen 46 N 2413 plakal\u0131 otomobil, kent merkezi istikametine giderken 27 BDF 20 plakal\u0131 tomruk y\u00fckl\u00fc kamyona arkadan \u00e7arpt\u0131. \r\n,\u00c7arpman\u0131n etkisiyle otomobil ikiye b\u00f6l\u00fcnd\u00fc.\r\n,Otomobilde bulunan Melisa G\u00fcl (18), Seda \u00d6zbulutlu (17) ve Nesibe Tepe (19) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Kazada a\u011f\u0131r yaralanan Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tan\u0131rl\u0131 (20) da sa\u011fl\u0131k ekiplerince Kahramanmara\u015f S\u00fct\u00e7\u00fc \u0130mam \u00dcniversitesi (KS\u00dc) T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi'ne sevk edildi.,Olay yerinde savc\u0131l\u0131k incelemesinin ard\u0131ndan 3 ki\u015finin cenazeleri, KS\u00dc T\u0131p Fak\u00fcltesi Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n,\u00c7ok feci kaza! 3 gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ac\u0131 sonu