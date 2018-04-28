Çok feci kaza! Araç tuz buz oldu

Ankara'da bu sabaha kar\u015f\u0131 feci bir kaza meydana geldi.\r\n\r\nEski\u015fehir yolunda merkez istikametine seyreden kad\u0131n s\u00fcr\u00fcc\u00fc F.A. idaresindeki 06 MPS 66 plakal\u0131 otomobil, ayn\u0131 y\u00f6nde ilerleyen bir otomobille \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobiliyle ref\u00fcjde bulunan ayd\u0131nlatma dire\u011fine \u00e7arpan F.A, ara\u00e7tan f\u0131rlayarak kar\u015f\u0131 \u015feride d\u00fc\u015ft\u00fc. Bu s\u0131rada merkez istikametinden gelen iki otomobil de F.A'ya \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\n,G\u00f6rg\u00fc tan\u0131klar\u0131, F.A.'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 otomobil ile \u00e7arp\u0131\u015fan arac\u0131n olay yerine gelen bir \u00e7ekiciyle ka\u00e7\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.,Bunun \u00fczerine polis ekipleri telsizden \u00e7ekici \u00fczerine y\u00fcklenmi\u015f bordo renkli arac\u0131n arand\u0131\u011f\u0131 anonsunu ge\u00e7ti.\r\n\r\n,Ayr\u0131ca ekipler, \u00e7evredeki MOBESE ve i\u015f yerlerinin g\u00fcvenlik kameralar\u0131n\u0131n kay\u0131tlar\u0131n\u0131 da incelemeye ald\u0131.\r\n,.,Ba\u015fkentteki bir di\u011fer kazada ise otomobil metro dura\u011f\u0131na \u00e7arpt\u0131.\r\n\r\nAlt\u0131nda\u011f il\u00e7esi Kaz\u0131m Karabekir Caddesi'nde Ke\u00e7i\u00f6ren istikametine ilerleyen \u0130brahim Salmanl\u0131'n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 81 AAC 428 plakal\u0131 otomobil, kontrolden \u00e7\u0131kt\u0131.\r\n\r\nAnkara Su ve Kanalizasyon \u0130daresi binas\u0131 yak\u0131n\u0131ndaki metro dura\u011f\u0131na \u00e7arp\u0131p durabilen otomobilin s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc ara\u00e7 i\u00e7inde mahsur kald\u0131.\r\n\r\n\u0130tfaiye ekipleri k\u0131sa s\u00fcrede s\u00fcr\u00fcc\u00fcy\u00fc otomobilinden \u00e7\u0131kard\u0131. Salmanl\u0131, yaral\u0131 halde hastaneye kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n\r\n\u00d6n k\u0131sm\u0131 hurdaya d\u00f6nen otomobilden kopan par\u00e7alar, cadde \u00fczerine sa\u00e7\u0131ld\u0131.