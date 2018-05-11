Çok feci kaza! Bir aile yok oldu

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Recep Ko\u00e7'un (37) kulland\u0131\u011f\u0131 10 L 5879 plakal\u0131 otomobil, Bal\u0131kesir-Sava\u015ftepe karayolu So\u011fucak Mahallesi mevkisinde, Bal\u0131kesir B\u00fcy\u00fck\u015fehir Belediyesine ait Serhat Sar\u0131 (31) idaresindeki i\u015f makinesiyle \u00e7arp\u0131\u015ft\u0131.,Bir aile yok oldu.,Kazada, otomobil s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fc Ko\u00e7, e\u015fi Zehra (36) ve 1 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131zlar\u0131 Nurten Sena Ko\u00e7, hayat\u0131n\u0131 kaybetti. \r\n\r\n,Hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin cesetleri Sava\u015ftepe Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131l\u0131rken, i\u015f makinesi \u015fof\u00f6r\u00fc g\u00f6zalt\u0131na al\u0131nd\u0131. ,Olayla ilgili soru\u015ftura ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.,Bal\u0131kesir'den \u00e7ok ac\u0131 bir haber geldi.