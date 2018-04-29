Çok pahalı ama tadına bakan vazgeçemiyor!

Anadolu'da bahar ya\u011fmurlar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan do\u011fal yeti\u015fen ve baz\u0131 y\u00f6relerde "domalan" olarak da adland\u0131r\u0131lan "keme mantar\u0131"n\u0131n fiyat\u0131 az bulunmas\u0131 nedeniyle y\u00fcksek olmas\u0131na ra\u011fmen tutkunlar\u0131 bu lezzetten vazge\u00e7miyor.,\u00d6zellikle Frans\u0131z mutfa\u011f\u0131n\u0131n vazge\u00e7ilmezlerinden tr\u00fcf mantar\u0131n\u0131n farkl\u0131 bir t\u00fcr\u00fc olan keme, fiyat\u0131 y\u00fcksek olsa da gastronomi kenti Gaziantep ba\u015fta olmak \u00fczere b\u00f6lgede genellikle kebap ve tava olarak t\u00fcketiliyor.,Gaziantep'in \u00fcnl\u00fc Almac\u0131 Pazar\u0131'nda y\u00f6resel \u00fcr\u00fcnler satan Mehmet Durdu Aksak, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ya\u011fmurlardan sonra \u00f6zellikle kumlu ve nadasa b\u0131rak\u0131lan topraklarda yeti\u015fen kemenin, yerin alt\u0131nda b\u00fcy\u00fcmesi nedeniyle bulunmas\u0131n\u0131n uzmanl\u0131k gerektirdi\u011fini s\u00f6yledi.,Kemenin Gaziantep'te sal\u00e7al\u0131, yo\u011furtlu yeme\u011fi, tavas\u0131 ve kebab\u0131n\u0131n yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131, ayr\u0131ca lahmacuna kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade eden Aksak, "Zor bulunan bir mantar oldu\u011fu i\u00e7in fiyat\u0131 boyutuna g\u00f6re de\u011fi\u015fiyor. Taval\u0131k olan k\u00fc\u00e7\u00fck boylar\u0131n\u0131n kilogram\u0131 100, bir b\u00fcy\u00fc\u011f\u00fcn\u00fcn 125, en b\u00fcy\u00fck boylar\u0131n\u0131 ise 175 liradan sat\u0131yoruz. Keme tezgahlarda genelde may\u0131s sonuna kadar bulunabiliyor." dedi.,Aksak, kemenin a\u00e7\u0131k renklilerinin daha lezzetli oldu\u011funu dile getirerek, tan\u0131mayanlar\u0131n genellikle patatese benzettiklerini kaydetti.\r\n\r\nKemenin fiyat\u0131 nedeniyle l\u00fcks bir yiyecek oldu\u011funu anlatan Aksak, "Eskiden daha \u00e7ok bulunurdu. \u015eimdi bulmak zorla\u015ft\u0131, onun i\u00e7in de fiyat\u0131 artt\u0131. K\u00fc\u00e7\u00fckleri so\u011fan ve etle kavrularak yenir, lahmacunu, yo\u011furtlu ve sal\u00e7al\u0131 yemekleri yap\u0131l\u0131r. En \u00e7ok tercih edilen boyu da kebapl\u0131k olanlar\u0131d\u0131r. Kebab\u0131 da t\u0131pk\u0131 so\u011fan kebab\u0131 gibi tepsiye dizilip f\u0131r\u0131na at\u0131l\u0131r ya da \u015fi\u015fe saplanarak yap\u0131l\u0131r. Yeni nesil pek bilmese de tad\u0131n\u0131 bilenler, her sene mutlaka bir kez de olsa yemek isterler. M\u00fcdavimleri lezzetinden vazge\u00e7emezler." diye konu\u015ftu.