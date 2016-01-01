Çok sayıda doktor gözaltına alındı

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Şırnak'ta kadın terörist teslim oldu
YAŞAM
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80 yaşındaki kadın boğazı kesilerek öldürüldü
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GÜNDEM
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Suriye özel temsilcisini kabul edecek
DÜNYA
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BM'den Irak'a kapsayıcı hükümet çağrısı
YAŞAM
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İngiliz yolcu havalimanında intihar etti
GÜNDEM
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Milletvekili kesin aday listesi Resmi Gazete'de yayımlandı
MAGAZİN
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Sen Anlat Karadeniz 19. Bölüm izle | Sen Anlat Karadeniz yeni ve son Bölüm İzle (ATV, YouTube)
DÜNYA
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AB gelecekteki bütçesini tartışıyor
DÜNYA
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BMGK, ABD'nin talebi üzerine İsrail için toplandı
GÜNDEM
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Iğdır merkezli FETÖ operasyonu
SPOR
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Fenerbahçe Doğuş yarı final serisinde 2-0 önde
TEKNOLOJİ
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BİM'den LG K10 cep telefonu sürprizi!
GÜNDEM
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Türkiye'den ABD'ye sert cevap: Ciddi ve vahim bir hata
DÜNYA
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Maduro’dan Diriliş Ertuğrul dizisine övgü
DÜNYA
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Belçika'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi
SPOR
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FIFA, Suudi Arabistanlı hakemi listeden çıkardı
DÜNYA
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Trump açık açık itiraf etti! Çok pişman...
GÜNDEM
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Bakan Soylu Twitter'dan müjdeyi verdi! Jandarmaya teslim edildi
DÜNYA
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Dünya şokta! İsrail, Endonezyalıların ülkeye girmesini yasakladı
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Çok sayıda doktor gözaltına alındı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Iğdır merkezli düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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