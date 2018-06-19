Comolli'den 3 bomba!

Fenerbah\u00e7e'nin Frans\u0131z Sportif Direkt\u00f6r\u00fc Comolli, transferde g\u00f6vde g\u00f6sterisi yapmak i\u00e7in Avrupa turuna \u00e7\u0131kt\u0131. \u0130\u015fte hedefleri ve g\u00f6r\u00fc\u015fmelerde son durum...,Phillip Cocu\u2019nun menajer Rob Jansen ile Fenerbah\u00e7e aras\u0131ndaki g\u00f6r\u00fc\u015fmeler mutlu sonla noktaland\u0131.\r\n\r\n,Taraflar, \u00f6n protokol imzalad\u0131. Damien Comolli, bu geli\u015fmenin hemen ard\u0131ndan solu\u011fu Hollanda\u2019da ald\u0131.\r\n,Cocu cephesi, PSV ile olan s\u00f6zle\u015fmeyi fesh edemeyince Comolli devreye girdi.\r\n,Frans\u0131z sportif direkt\u00f6r, K\u0131rm\u0131z\u0131-Beyazl\u0131lar\u2019\u0131n genel menajeri Toon Gerbrands ile k\u0131ran k\u0131rana pazarl\u0131\u011fa ba\u015flad\u0131.\r\n,Gerbrands, Cocu ve yard\u0131mc\u0131lar\u0131 Ruud Brood, Chris van der Weerden ile kaleci antren\u00f6r\u00fc Ruud Hesp i\u00e7in 2 milyon Euro (5.47 milyon TL) talep etti.\r\n,Sar\u0131-Lacivertliler\u2019in sportif direkt\u00f6r\u00fc ise bu rakam\u0131 a\u015fa\u011f\u0131 \u00e7ekmek i\u00e7in \u00e7abal\u0131yor.\r\n,Comolli\u2019nin hedefi, 47 ya\u015f\u0131ndaki teknik adam ve ekibiyle \u0130stanbul\u2019a d\u00f6nmek.\r\n,Damien Comolli, Cocu\u2019daki p\u00fcr\u00fczleri giderdikten sonra bu kez \u0130spanya\u2019ya gitmek i\u00e7in bavullar\u0131n\u0131 toplayacak.\r\n,Ali Ko\u00e7, Comolli\u2019nin imza t\u00f6reninde yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, transferde kiral\u0131k oyunculara y\u00f6neleceklerini s\u00f6ylemi\u015f, bireysel ili\u015fkileri de kullanacaklar\u0131n\u0131 dile getirmi\u015fti.\r\n,Bu y\u00f6nde ilk ad\u0131m, Ko\u00e7\u2019un yak\u0131n ili\u015fki i\u00e7inde oldu\u011fu Barcelona\u2019yla at\u0131lacak.\r\n,Frans\u0131z futbol adam\u0131, \u0130spanyol devinin futbol direkt\u00f6r\u00fc Pep Segura\u2019dan randevu ald\u0131.\r\n,Damien Comolli, bu g\u00f6r\u00fc\u015fmede Bar\u00e7a\u2019daki gelecekleri belirsiz olan Paco Alcacer, Andre Gomes, Denis Suarez, Thomas Vermaelen, Yerry Mina ve Aleix Vidal\u2019in durumlar\u0131 hakk\u0131nda bilgi al\u0131p, Fenerbah\u00e7e\u2019nin teklifini iletecek.\r\n,Bu g\u00f6r\u00fc\u015fme, Kanarya\u2019n\u0131n transferdeki rotas\u0131n\u0131 belirleyecek.\r\n, \r\nComolli, Hollanda\u2019da sadece PSV ile g\u00f6r\u00fc\u015fm\u00fcyor.\r\n,Cocu ile de temas halinde. 47 ya\u015f\u0131ndaki teknik adamla yap\u0131lan transfer planlamas\u0131nda Vincent Janssen ismi g\u00fcndeme geldi.\r\n,Cocu\u2019nun, vatanda\u015f\u0131yla ilgili olarak, \u201cJanssen bildi\u011fim bir oyuncu...\r\n,Ge\u00e7ti\u011fimiz sezonu Fenerbah\u00e7e\u2019de ge\u00e7irdi\u011fi i\u00e7in kul\u00fcb\u00fc ve tak\u0131m\u0131 yak\u0131ndan tan\u0131yor.\r\n,E\u011fer ekonomik \u015fartlar\u0131 uygun olursa, kendisini 1 sezon daha kiralayabiliriz\u201d \u015feklinde g\u00f6r\u00fc\u015f belirtti.\r\n,Comolli, 23 ya\u015f\u0131ndaki forvetin durumunu g\u00f6r\u00fc\u015fmek i\u00e7in \u0130spanya\u2019dan sonra \u0130ngiltere\u2019nin yolunu tutacak.\r\n,Frans\u0131z direkt\u00f6r, 2005-08 y\u0131llar\u0131nda g\u00f6rev ald\u0131\u011f\u0131 Tottenham\u2019la Janssen i\u00e7in bir araya gelecek.\r\n\r\n,Hollandal\u0131\u2019n\u0131n ge\u00e7en sezon Fener\u2019e maliyeti 5 milyon Euro olmu\u015ftu. (Fanatik)