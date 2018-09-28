Comolli o isimleri ikna etti! Fenerbahçe'den çifte bomba

Toplamda 19.4 milyon Euro tutan bu y\u00fcksek bedeli Comolli pazarl\u0131klarla 15-16 milyon Euro civar\u0131na \u00e7ekmeye \u00e7al\u0131\u015facak. ,Tak\u0131mda kiral\u0131k olarak forma giyen bir di\u011fer futbolcu Slimani'nin ise sat\u0131n alma opsiyonu bulunmuyor.,Piyasa de\u011feri 18 milyon Euro olan Slimani'nin al\u0131nmas\u0131 ise zor g\u00f6z\u00fck\u00fcyor.,Ayew'in sat\u0131n alma opsiyonu ise daha y\u00fcksek: 12 milyon Euro!, Frans\u0131z futbol adam\u0131n\u0131n, tak\u0131mda kiral\u0131k olakrak g\u00f6rev yapan Benzia ve Ayew'in bonservislerinin al\u0131nmas\u0131 konusunda y\u00f6netimi ikna etti\u011fi ifade ediliyor.,Bonservisi Lille kul\u00fcb\u00fcnde olan Cezayirli 10 numaran\u0131n sat\u0131n alma opsiyonu 7.4 milyon Euro. ,\u0130lk olarak Benzia'n\u0131n kul\u00fcb\u00fc Lille ile masaya oturulacak. Sonras\u0131nda ise s\u0131ra Ayew'in kul\u00fcb\u00fc Swensea'ye gelecek. ,Fenerbah\u00e7e'de Comolli'nin sportif direkt\u00f6rl\u00fck g\u00f6revine getirilmesiyle ba\u015flayan yap\u0131lanma d\u00f6neminde \u00f6nemli bir ad\u0131m atmak i\u00e7in harekete ge\u00e7iliyor.