Comolli ve Cocu ekstra izin yapanlara kafayı taktı!

Yeni sezon sezon haz\u0131rl\u0131klar\u0131na devam eden Fenerbah\u00e7e d\u00fcn teknik direkt\u00f6r Phillip Cocu y\u00f6netiminde \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcrd\u00fc. ,Eski teknik direkt\u00f6r Aykut Kocaman'\u0131n milli tak\u0131ma gittikleri i\u00e7in ekstra izin verdi\u011fi Hasan Ali, Mehmet Topal ve \u015eener \u00d6zbayrakl\u0131 kampa hen\u00fcz kat\u0131lmad\u0131.\r\n\r\n,Bu futbolcular\u0131n tavr\u0131 sportif direkt\u00f6r Damien Comolli ve Cocu'nun bir hayli can\u0131n\u0131 s\u0131kt\u0131.\r\n\r\n,Comolli'nin kul\u00fcpte ya\u015fanan ba\u015fkan ve hoca de\u011fi\u015fikli\u011fi sonras\u0131 olu\u015fan sinerji nedeniyle bu \u00fc\u00e7 futbolcunun ekstra izinlerini kullanmamas\u0131n\u0131 bekledi\u011fi \u00f6\u011frenildi.\r\n\r\n,Frans\u0131z sportif direkt\u00f6r, yar\u0131n kampa kat\u0131lacak Hasan Ali, M.Topal ve \u015eener ile \u00f6zel bir g\u00f6r\u00fc\u015fme ger\u00e7ekle\u015ftirecek. (Takvim)