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Çorapla uyumanın zararları nelerdir?
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Özellikle de soğuyan kış günlerinde üşümek istemediğinizden dolayı yatarken çoraplarınızı çıkartmak istemeyebilirsiniz. Ancak, bu davranış sağlığınızı olumsuz etkileyebilir.
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