Çorlu'da kahreden kaza

Al\u0131nan bilgiye g\u00f6re, Ali Can Y\u0131lmaz'\u0131n (23) kulland\u0131\u011f\u0131 34 FK 0705 otomobil, \u00c7orlu-\u00c7erkezk\u00f6y yolunda seyreden Menderes Kara y\u00f6netimindeki 34 UB 449 plakal\u0131 kamyona arkadan \u00e7arpt\u0131.,Kazada, Ali Can Y\u0131lmaz ile otomobilde bulunan Ebru D. (23) ve Eseng\u00fcl C. (23) olay yerinde hayat\u0131n\u0131 kaybetti. ,Cenazeler, \u0130stanbul Adil T\u0131p Kurumu Morguna g\u00f6nderilirken kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.,.,Tekirda\u011f'\u0131n \u00c7orlu il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda 3 ki\u015fi \u00f6ld\u00fc