Çorum'da "kiki challenge" yapan sürücüye ceza

Seyir halindeki ara\u00e7tan inip cep telefonu ile \u00e7ekim yapanlar (kiki challenge) ve...,"2017 y\u0131l\u0131 i\u00e7erisinde hakk\u0131nda trafik idari para cezas\u0131 karar tutana\u011f\u0131 tanzim edilen s\u00fcr\u00fcc\u00fc say\u0131s\u0131 7 bin 842 iken, 2018 y\u0131l\u0131n\u0131n ayn\u0131 zaman periyodunda y\u00fczde 40 art\u0131\u015f ile 11 bin 4 s\u00fcr\u00fcc\u00fc hakk\u0131nda yasal i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu art\u0131\u015f\u0131n nedeni ara\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131nda ise ba\u015fta (KGYS) Kent G\u00fcvenlik Y\u00f6netim Sisteminin trafik g\u00fcvenli\u011fi a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u0130l Emniyet M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc Trafik Denetleme \u015eube M\u00fcd\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fc ekiplerince yo\u011fun olarak kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, \u00f6zellikle son zamanlarda sosyal medyada yer alan (kiki challenge) ara\u00e7 seyir halindeyken ara\u00e7tan inip cep telefonu ile \u00e7ekim yapan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler, drift yapan ara\u00e7lar, emniyet kemeri kullanmayan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler ile seyir halinde cep telefonu kullan\u0131m\u0131 kural ihlali yapan s\u00fcr\u00fcc\u00fcler tespit edilerek haklar\u0131nda gerekli yasal i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 anla\u015f\u0131lm\u0131\u015ft\u0131r. Vatanda\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n can ve mal g\u00fcvenli\u011finin korumas\u0131, \u00fcz\u00fcc\u00fc hadiseler ile kar\u015f\u0131la\u015fmamas\u0131 amac\u0131yla ilimiz genelinde trafik denetimleri yo\u011funla\u015ft\u0131r\u0131larak devam edecektir\u201d ,\u00c7orum Valili\u011finden yap\u0131lan a\u00e7\u0131klamada trafik kazalar\u0131n\u0131n \u00f6nlenmesi, trafik kurallar\u0131na uyma d\u00fczeylerinin en \u00fcst seviyeye \u00e7\u0131kar\u0131lmas\u0131, kaza sonucu meydana gelen ve yaralanmalar\u0131n azalt\u0131lmas\u0131yla denetim faaliyetleri yoluyla s\u00fcr\u00fcc\u00fcler \u00fczerindeki alg\u0131lanan yakalanma riski duygusunun art\u0131r\u0131lmas\u0131 amac\u0131yla 2018 y\u0131l\u0131 sonuna kadar KGYS (Kent G\u00fcvenli\u011fi Y\u00f6netim Sistemi) ile trafik kural ihlallerine y\u00f6nelik emniyet kemeri, k\u0131rm\u0131z\u0131 \u0131\u015f\u0131k ihlali, cep telefonu kural ihlali, kask kullan\u0131m\u0131 ihlali, \u00e7ift s\u0131ra park ihlali, yaya kald\u0131r\u0131m\u0131 park ihlali, drift yapan ara\u00e7lar ile Kuyumcular \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131, Zafer \u00c7ar\u015f\u0131s\u0131 ve Kubbeli Camii etraf\u0131 trafi\u011fe kapal\u0131 alanlara y\u00f6nelik motosiklet denetimi yap\u0131larak tespiti yap\u0131lan ihlallere 2918 say\u0131l\u0131 Karayollar\u0131 Trafik Kanununda ilgili h\u00fck\u00fcmleri do\u011frultas\u0131nda yasal i\u015flem yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131 bildirildi. ,Aralar\u0131nda trafik g\u00fcvenli\u011fini tehlikeye d\u00fc\u015f\u00fcren s\u00fcr\u00fcc\u00fcn\u00fcn de bulundu\u011fu, kural ihlali yapt\u0131klar\u0131 kameralar taraf\u0131ndan tespit edilen 11 bin 4 ki\u015fiye cezai i\u015flem uygulad\u0131. ,.,T\u00fcrkiye'de bir ilk! Ceza kesildi...,\u0130l genelinde 59 nokta, 180 adet kamerayla gerek asayi\u015f y\u00f6n\u00fcnden, gerekse trafik y\u00f6n\u00fcnden takip edilerek ekiplerimizin olay mahalline daha h\u0131zl\u0131 sevk ve idaresinin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n ifade edildi\u011fi a\u00e7\u0131klama da \u015fu ifadelere yer verildi: