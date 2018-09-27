Çorum'da korkunç görüntüler güvenlik kamerasında!

\u00c7orum'da h\u0131rs\u0131zl\u0131k amac\u0131yla bir i\u015f yerine giren maskeli ki\u015fi, g\u00fcvenlik kameras\u0131nca kaydedildi. \u0130\u015f yerinde \u00e7alacak bir \u015fey bulamayan h\u0131rs\u0131z kap\u0131y\u0131 ve g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 k\u0131rarak maddi zarara yol a\u00e7t\u0131.\r\n,\u00c7orum Belediyesi Sebze ve Meyve Hali'nde bulunan i\u015f yerine gelen Ali \u015eakir Sungur, d\u00fckkan\u0131n\u0131n kap\u0131s\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve iki g\u00fcvenlik kameras\u0131ndan birine zarar verildi\u011fini fark etti. \r\n\r\n,G\u00fcvenlik kameralar\u0131nca kaydedilen g\u00f6r\u00fcnt\u00fcde, maskeli ki\u015finin saat 01.30 s\u0131ralar\u0131nda kap\u0131y\u0131 k\u0131rarak i\u015f yerine girdikten sonra ilk \u00f6nce yan\u0131nda getirdi\u011fi \u00e7eki\u00e7le g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 k\u0131rd\u0131\u011f\u0131 daha sonra da i\u015f yerinin kasas\u0131n\u0131 bulamay\u0131nca i\u015f yerinden uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcl\u00fcyor.\r\n\r\n,\u0130\u015f yerinden herhangi bir malzemenin \u00e7al\u0131nmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirleyen Sungur, h\u0131rs\u0131zl\u0131k amac\u0131yla d\u00fckkan\u0131na giren ki\u015finin yakalanmas\u0131 i\u00e7in polise ba\u015fvurdu. Sungur, gazetecilere yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sabah saatlerinde i\u015f yerine geldiklerinde kap\u0131n\u0131n ve g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131n k\u0131r\u0131k oldu\u011funu g\u00f6r\u00fcnce durumu polise bildirdiklerini belirterek, "\u0130\u015f yerinde \u00e7alacak bir \u015fey bulamayan h\u0131rs\u0131z kap\u0131y\u0131 ve g\u00fcvenlik kameras\u0131n\u0131 k\u0131rarak 2 bin liral\u0131k maddi zarara neden olmu\u015f. H\u0131rs\u0131z\u0131n bulunmas\u0131n\u0131 istiyoruz." dedi. \r\n\r\n,\u00c7orum'da g\u00fcvenlik kameras\u0131na yans\u0131yan g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler \u015foke etti!,\u0130\u015f yeri sahibi g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri izleyince neye u\u011frad\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u015fa\u015f\u0131rd\u0131...