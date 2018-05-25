Çorum'da mezarlıkta ağlayan 'gizemli kız' yakalandı

G\u00f6revliler, uzun s\u00fcre sohbet ettikleri gen\u00e7 k\u0131z\u0131 b\u00f6lgeden uzakla\u015ft\u0131rd\u0131.,Ruhsal sorunlar\u0131 olan gen\u00e7 k\u0131z\u0131n zaman zaman \u00f6zellikle geceleri tek ba\u015f\u0131na mezarl\u0131\u011fa gelip, mezarlar\u0131n aras\u0131nda yatarak saatlerce kendi kendine konu\u015fup, a\u011flad\u0131\u011f\u0131 \u00f6ne s\u00fcr\u00fcld\u00fc.,\u00c7orum'da geceleri mezarl\u0131\u011fa gelip, Fatma \u00c7ift\u00e7i'ye ait mezar\u0131n ba\u015f\u0131nda konu\u015fup, a\u011flamas\u0131yla T\u00fcrkiye'de g\u00fcndem olan gizemli k\u0131z, d\u00fcn gece yine geldi. G\u00f6revliler taraf\u0131ndan yakalanan 17-18 ya\u015flar\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z, "Ne olur beni b\u0131rak\u0131n da gideyim dedi.\r\n,\u00c7epni Mahallesi'ndeki Ulu Mezarl\u0131k g\u00f6revlileri, 26 Nisan gecesi, siyah giysili, aya\u011f\u0131nda k\u0131rm\u0131z\u0131 ayakkab\u0131lar\u0131 olan bir gen\u00e7 k\u0131z\u0131n mezarl\u0131\u011fa gelerek, Fatma \u00c7ift\u00e7i'ye ait mezar\u0131n ba\u015f\u0131nda konu\u015fup, a\u011flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark etti. Birka\u00e7 g\u00fcn \u00fcst \u00fcste yine ayn\u0131 mezar\u0131n ba\u015f\u0131na gelen gen\u00e7 k\u0131z i\u00e7in g\u00f6revliler, 'Her gece oraya gelip neden a\u011fl\u0131yorsun, derdin ne? Yard\u0131mc\u0131 olal\u0131m, bize not b\u0131rak' yaz\u0131l\u0131 not b\u0131rakt\u0131. \r\n\r\n,G\u00f6revlilerin ihbar\u0131 \u00fczerine polis ekipleri harekete ge\u00e7ti. Ekipler, gen\u00e7 k\u0131z\u0131 yakalamak i\u00e7in mezarl\u0131kta \u00f6nlem ald\u0131. \u00c7orum Belediyesi de mezarl\u0131kta Fatma \u00c7ift\u00e7i'nin mezar\u0131n\u0131 g\u00f6rebilecek \u015fekilde bir a\u011faca kamera yerle\u015ftirildi. Ancak t\u00fcm \u00e7abalar sonu\u00e7suz kald\u0131. \r\n\r\n,Olay\u0131n duyulmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan 'gizemli k\u0131z', T\u00fcrkiye'nin g\u00fcndemine oturdu. Olay, g\u00fcnlerce g\u00f6rsel ve yaz\u0131l\u0131 medyada geni\u015f yer buldu. ,Gen\u00e7 k\u0131z\u0131 yakalayabilmek i\u00e7in \u00c7orum ve \u00e7evre illerden ak\u0131n ak\u0131n insanlar mezarl\u0131\u011fa geldi. Vatanda\u015flar, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n ba\u015f\u0131nda konu\u015fup a\u011flad\u0131\u011f\u0131 Fatma \u00c7ift\u00e7i'ye ait mezar\u0131n ba\u015f\u0131nda dua etti. \r\n\r\n,Polis ekipleri, mezarl\u0131k ve \u00e7evresinde g\u00fcvenlik \u00f6nlemi al\u0131rken, seyyar sat\u0131c\u0131lar da yo\u011funluk nedeniyle b\u00f6lgede tezgah kurdu.\r\n\r\n,Gizemli k\u0131z\u0131n, \u015fehrin tan\u0131t\u0131m\u0131na da katk\u0131 sa\u011flayaca\u011f\u0131 y\u00f6n\u00fcnde fikirler ortaya at\u0131ld\u0131. \u00c7orum \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr Vekili \u00d6mer Arslan, "Bu t\u00fcr efsanelerin, ya\u015fand\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgede turizme b\u00fcy\u00fck katk\u0131s\u0131 bulunmaktad\u0131r. \u0130limizin tan\u0131t\u0131m\u0131nda da bir efsane ara\u015ft\u0131r\u0131rken bir anda da bu konu geli\u015fmi\u015ftir. Sadece sosyal medyan\u0131n yazd\u0131\u011f\u0131 hikayelerden efsane geli\u015ftirece\u011fiz. \u00c7al\u0131\u015fmay\u0131 onay i\u00e7in bakanl\u0131\u011fa iletece\u011fiz" \u015feklinde a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n\r\n,Ancak Belediye Ba\u015fkan\u0131 Zeki G\u00fcl ise bu t\u00fcr bir de\u011ferlendirmeye kat\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \r\n,G\u00fcnlerce konu\u015fulan olayla ilgili ara\u015ft\u0131rmalar\u0131n\u0131 s\u00fcrd\u00fcren polis ekipleri, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n mezarl\u0131k yak\u0131nlar\u0131ndaki bir evde ya\u015fad\u0131\u011f\u0131n\u0131 tespit etti. G\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fclerinden kimli\u011fi belirlenen ancak ismi a\u00e7\u0131klanmayan k\u0131z\u0131n ruhsal sorunlar\u0131 oldu\u011fu saptand\u0131. Gen\u00e7 k\u0131z hastanede tedavi ettirildi, ard\u0131ndan da emniyette ifadesi al\u0131nd\u0131ktan sonra yak\u0131nlar\u0131na teslim edildi.\r\n\r\n,\u00c7orum Valili\u011fi de bir ki\u015finin \u00f6zelindeki sebeplerden dolay\u0131 mezarl\u0131kta a\u011flamas\u0131n\u0131n emniyet ve asayi\u015fe m\u00fcessir bir y\u00f6n\u00fc bulunmad\u0131\u011f\u0131ndan, idari veya adli herhangi bir i\u015flem yap\u0131lmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 dair a\u00e7\u0131klama yapt\u0131.\r\n\r\n,Ulu Mezarl\u0131k g\u00f6revlileri, d\u00fcn gece 'gizemli k\u0131z'\u0131n yine geldi\u011fi ihbar\u0131 \u00fczerine harekete ge\u00e7ti. G\u00f6revliler, el feneriyle mezarl\u0131kta gen\u00e7 k\u0131z\u0131 aramaya ba\u015flad\u0131., Gen\u00e7 k\u0131z, bir mezar\u0131n arkas\u0131nda saklan\u0131rken fark edildi. Ka\u00e7maya \u00e7al\u0131\u015fan k\u0131z, kovalamacayla yakaland\u0131. Korktu\u011fu g\u00f6zlenen, "Abi b\u0131rak\u0131n beni, gideyim" diyen k\u0131z\u0131, g\u00f6revliler sakinle\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. G\u00f6revlilerden birisi, "K\u0131z\u0131m sen tek ba\u015f\u0131na gecenin bir saati mezarl\u0131kta ne arars\u0131n, bir derdin mi var. Hadi bize s\u00f6yle, sana her konuda yard\u0131mc\u0131 olaca\u011f\u0131z. Korkma, art\u0131k emin ellerdesin, bak biz yan\u0131nday\u0131z" dedi. \r\n\r\n