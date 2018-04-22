Çorum'da üretildi! Yüzde yüz yerli

ABD'den getiriliyor. Art\u0131k \u00c7orum'da \u00fcretiliyor. Y\u00fczde y\u00fcz yerli...,Haberin devam\u0131 i\u00e7in sayfay\u0131 a\u015fa\u011f\u0131ya kayd\u0131r\u0131n...,T\u00fcrkiye Petrolleri Anonim Ortakl\u0131\u011f\u0131nca (TPAO) do\u011falgaz \u00e7\u0131kartma faaliyetlerinde kullan\u0131lmak \u00fczere ABD'den ithal edilen glikol \u00fcnitesi, \u00c7orum'daki bir firma taraf\u0131ndan yerli imkanlarla \u00fcretildi.\r\n\r\nTPAO ile \u00c7orum Organize Sanayi B\u00f6lgesinde faaliyet g\u00f6steren Cazg\u0131r \u0130n\u015faat Is\u0131 Sistemleri A\u015e aras\u0131nda yap\u0131lan protokol kapsam\u0131nda \u00fcretilen glikol \u00fcnitesi TPAO'ya teslim edildi.\r\n\r\n\u00c7\u0131kart\u0131lan gaz\u0131n sudan ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131larak saf hale gelmesini sa\u011flayan \u00fcnite, testlerden ba\u015far\u0131yla ge\u00e7ti. Bunun \u00fczerine TPAO, Cazg\u0131r \u0130n\u015faat Is\u0131 Sistemleri A\u015e'ye 2 \u00fcnite daha sipari\u015f verdi.,Firman\u0131n genel m\u00fcd\u00fcr\u00fc Orhan Cazg\u0131r, AA muhabirine, geli\u015ftirdikleri glikol \u00fcnitesinin, ithal edilenlere g\u00f6re yar\u0131 yar\u0131ya daha ucuz oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nTPAO'nun do\u011falgaz \u00e7\u0131kartmakta kulland\u0131\u011f\u0131 glikol \u00fcnitesini bug\u00fcne kadar ABD'den ithal etti\u011fini anlatan Cazg\u0131r, "TPAO m\u00fchendisleri ihtiya\u00e7lar\u0131 do\u011frultusunda bir dizayn geli\u015ftirdiler ve bunu bizimle payla\u015ft\u0131lar. Biz de ilk cihaz\u0131 yap\u0131p g\u00f6nderdik. Sipari\u015f \u00fczerine iki cihaz daha yapt\u0131k. Glikol \u00fcnitesi T\u00fcrkiye'de ilk kez \u00fcretildi. Amerika'dan ithal edildi\u011fi fiyat\u0131n yar\u0131 fiyat\u0131na \u00c7orum'da \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131k." dedi.\r\n\r\nTPAO'nun deste\u011fiyle glikol \u00fcnitesinin ihracat\u0131n\u0131 da yapmay\u0131 planlad\u0131klar\u0131n\u0131 dile getiren Cazg\u0131r, seri \u00fcretime ge\u00e7erek maliyeti d\u00fc\u015f\u00fcrd\u00fckten sonra uluslararas\u0131 pazarlara a\u00e7\u0131lacaklar\u0131n\u0131 kaydetti.,\u00dcnitenin tasar\u0131m\u0131ndan \u00fcretimine kadar her a\u015famada TPAO m\u00fchendisleriyle ortak \u00e7al\u0131\u015ft\u0131klar\u0131n\u0131 vurgulayan Cazg\u0131r, \u015funlar\u0131 kaydetti:\r\n\r\n"TPAO'nun m\u00fchendisinden, ustalar\u0131ndan \u00fcst d\u00fczey y\u00f6neticisine kadar s\u0131k s\u0131k firmam\u0131z\u0131 ziyaret ederek \u00fcretim a\u015famas\u0131n\u0131 kontrol ettiler. Avrupa'daki, Amerika'daki fuarlar\u0131 s\u00fcrekli takip ediyoruz. Bu m\u00fchendislik dal\u0131nda T\u00fcrkiye hayli iyi durumda, yeter ki yerli \u00fcretime daha fazla a\u011f\u0131rl\u0131k verilsin. Bir i\u015fi ba\u015farmak i\u00e7in \u00f6nce \u015fuur olu\u015fturulmas\u0131 gerekiyor. Devletimiz son 15 y\u0131lda bu \u015fuuru peki\u015ftirmeye \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Bununla beraber te\u015fviklerini de art\u0131rd\u0131. Y\u00f6neticiler art\u0131k gelip fabrikada neler \u00fcretildi\u011fini, nas\u0131l \u00fcretildi\u011fini g\u00f6r\u00fcyorlar. \u00d6n\u00fcm\u00fcz\u00fcn nas\u0131l daha fazla a\u00e7\u0131laca\u011f\u0131n\u0131 soruyorlar. Bu \u00e7ok \u00f6nemli bir ad\u0131md\u0131r.",Fabrikan\u0131n \u00fcretim m\u00fcd\u00fcr\u00fc Salih \u00c7al\u0131c\u0131 da ilk \u00fcniteyi tamamlad\u0131ktan sonra di\u011fer iki \u00fcniteyi 45 g\u00fcnde \u00fcretmeyi ba\u015fard\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\nGlikol \u00fcnitesinin d\u0131\u015far\u0131dan herhangi bir g\u00fcce ihtiya\u00e7 duymadan \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 aktaran \u00c7al\u0131c\u0131, "\u00d6nce ayr\u0131\u015ft\u0131r\u0131c\u0131 \u00fcnite dedi\u011fimiz yerde glikolle \u00e7arp\u0131\u015farak sudan ayr\u0131\u015f\u0131yor. Sonra kazan \u00fcnitesinde glikol\u00fcn i\u00e7erisindeki sudan da ayr\u0131\u015f\u0131yor ve y\u00fczde 100 saf do\u011falgaz olarak \u00e7\u0131k\u0131yor. \u00dcnitenin en \u00f6nemli \u00f6zelli\u011fi, d\u0131\u015far\u0131dan enerjiye ihtiya\u00e7 duymaks\u0131z\u0131n do\u011falgazla \u00e7al\u0131\u015f\u0131yor olmas\u0131." ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n