Çorum feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere g\u00f6re kaza Sungurlu-K\u0131r\u0131kkale karayolunun 14. Kilometresinde meydana geldi.,Ankara\u2019dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Kerep \u00dcnsal y\u00f6netimindeki 19 UB 443 plakal\u0131 hafif ticari ara\u00e7, s\u00fcr\u00fcc\u00fcs\u00fcn\u00fcn direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak \u015farampole devrildi.,Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan G\u00fcler \u00dcnsal ve \u015e\u00fckriye \u00dcnsal hayat\u0131n\u0131 kaybederken, \r\n,s\u00fcr\u00fcc\u00fc Kerep \u00dcnsal ve di\u011fer yolcular Metehan Burcu, Makbule Nur Burcu, Emirhan \u00dcnsal, Gazi Efe \u00dcnsal ve \u015eenel Burcu yaraland\u0131. \r\n,Yaral\u0131lar kaza yerine \u00e7a\u011fr\u0131lan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi\u2019ne kald\u0131r\u0131larak tedavi alt\u0131na al\u0131n\u0131rken, kazada hayat\u0131n\u0131 kaybeden G\u00fcler ve \u015e\u00fckriye \u00dcnsal\u2019\u0131n cenazeleri Sungurlu Belediyesi \u0130tfaiye ekipleri taraf\u0131ndan ara\u00e7tan \u00e7\u0131kar\u0131larak, Cumhuriyet Savc\u0131s\u0131n\u0131n incelemesinin ard\u0131ndan Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131.\r\n,Kazazedelerin yak\u0131nlar\u0131 kaza yerinde sinir krizi ge\u00e7irirken, kazayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131. ,\u00c7orum\u2019un Sungurlu il\u00e7esinde meydana gelen trafik kazas\u0131nda 2 ki\u015fi hayat\u0131n\u0131 kaybederken, 4\u2019\u00fc \u00e7ocuk 6 ki\u015fi de yaraland\u0131.\r\n,.