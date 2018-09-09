Cristian Baroni'den sürpriz transfer!

Cristian Baroni'den s\u00fcrpriz transfer haberi geldi!,2009-2014 y\u0131llar\u0131 aras\u0131nda Fenerbah\u00e7e formas\u0131 giyen Cristian Baroni, s\u00fcrpriz bir imza att\u0131!,KKTC tak\u0131mlar\u0131ndan Merit Alsancak Ye\u015filovaspor, Brezilyal\u0131 y\u0131ld\u0131z\u0131 1 y\u0131ll\u0131\u011f\u0131na kadrosuna katt\u0131.,Merit Alsancak Ye\u015filovaspor Ba\u015fkan\u0131 Redif Nurel, KKTC futbolunu tan\u0131nm\u0131\u015f y\u0131ld\u0131zlar\u0131 getirerek duyurmaya amac\u0131nda bulunan Nural'\u0131n son transferi Cristian Barori oldu.,2009 y\u0131l\u0131nda transfer oldu\u011fu Fenerbah\u00e7e'de aral\u0131ks\u0131z 5 sezon forma giyen 35 ya\u015f\u0131ndaki Baroni, daha sonra \u00fclkesine d\u00f6nerek s\u0131ras\u0131yla Corinthians, Gremio ve Sao Caetano formalar\u0131 giydi.,Baroni'nin son dura\u011f\u0131 ise KKTC tak\u0131mlar\u0131ndan Merit Alsancak Ye\u015filovaspor oldu. (Beinsports),Baroni, kariyerini Kuzey K\u0131br\u0131s T\u00fcrk Cumhuriyeti'nde s\u00fcrd\u00fcrecek.