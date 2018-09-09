Cristiano Ronaldo, 100 bin kişinin ölümüne engel olmak için 123 milyon TL bağışladı

Ronaldo yine yard\u0131ma ko\u015ftu.,Pakistan'da her y\u0131l 10 bin insan\u0131n "kirli sular" nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetmesi nedeniyle Ronaldo, 15 milyon sterlin (Yakla\u015f\u0131k olarak 123 milyon TL) ba\u011f\u0131\u015flad\u0131.,Daha \u00f6nce Filistinlilere verdi\u011fi destekle M\u00fcsl\u00fcman d\u00fcnyas\u0131n\u0131n takdirini kazanan Portekizli futbolcu, bu kez Pakistan i\u00e7in seferber oldu.\r\n\r\n,\u0130talyan ekibi Juventus'ta forma giyen d\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc futbolcu Cristiano Ronaldo, bir kez daha g\u00f6n\u00fclleri fethetti.\r\n\r\n, 33 ya\u015f\u0131ndaki futbolcu, bu hareketiyle sosyal medyada b\u00fcy\u00fck \u00f6vg\u00fc ald\u0131.,.