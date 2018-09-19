Cristiano Ronaldo gözyaşlarıyla sahayı terk etti

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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Irak Meclis Başkanı ile görüştü
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Sen Anlat Karadeniz 2. Sezon 1. ilk bölüm full izle | Sen Anlat Karadeniz 22. bölüm izle (ATV, YouTube İzle)
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Usta oyuncu hayatını kaybetti
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Söz Dizisi 52. yeni bölüm fragmanı izle | Söz 51. bölüm neler oldu?
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Ufak Tefek Cinayetler 2. Sezon 1. İlk Bölüm full izle | Ufak Tefek Cinayetler 33. son bölüm izle (Star TV, Puhu, YouTube İzle)
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Ufak Tefek Cinayetler 34. Bölüm Fragmanı İZLE | Ufak Tefek Cinayetler 33. bölüm yeni sezon neler oldu?
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Yasak Elma 15. bölüm fragmanı izle | Yasak Elma 14. son bölümde neler oldu?
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Özet İzle: Manchester City 0-2 Lyon özeti ve golleri izle | Manchester, Lyon maçı kaç kaç bitti?
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Özet İzle: Benfica 0-2 Bayern Münih özeti ve golleri izle | Benfica, Bayern maçı kaç kaç bitti?
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Özet İzle: Valencia 0-2 Juventus özeti ve golleri izle | Valencia, Juventus maçı kaç kaç bitti?
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Özet İzle: Real Madrid 3-0 Roma özeti ve golleri izle | Madrid, Roma maçı kaç kaç bitti?
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Sen Anlat Karadeniz 23. Bölüm Fragmanı İZLE | Sen Anlat Karadeniz 22. Bölüm Neler Oldu?
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Cristiano Ronaldo kırmızı kart gördü, ağlayarak oyundan çıktı!
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Real Madrid 2-0 Roma maçı Az tv (İdman tv) Canlı izle
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Valencia 0-2 Juventus maçı Az tv (İdman tv) canlı izle
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Cenk Tosun İngiliz basınına konuştu: 3 gün evden çıkmıyorum
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Antalya'da korkutan yangın
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Asit yüklü kamyon kazası TEM'i trafiğe kapattı
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Türkiye-Rusya anlaşmasına Merkel'den flaş yorum
Cristiano Ronaldo gözyaşlarıyla sahayı terk etti
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Juventuslu dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi maçında kırmızı kart gördü ve gözyaşlarını tutamadı!