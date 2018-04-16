Çukur 26. Yeni Fragmanı yayınlandı

Show Tv ekranlar\u0131nda yay\u0131nlanan ve her hafta izlenme rekorlar\u0131 k\u0131ran \u00c7ukur dizisi bu hafta da nefes kesti. ,\u0130zleyicinin soluksuz izledi\u011fi diziye bu hafta; Sultan ile Medet'in aras\u0131ndaki \u00e7eki\u015fme damgas\u0131n\u0131 vurdu.,G\u00f6z\u00fcn\u00fc karartan Vartolu yine k\u00f6t\u00fcl\u00fc\u011f\u00fc se\u00e7er. Sena'n\u0131n abisinin Yama\u00e7 hakk\u0131nda s\u00f6yledikleri Sena'n\u0131n akl\u0131n\u0131 kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131r. Peki Sena ne yapacak, Medet \u00f6lecek mi? ,<p><strong><span style="font-size:18px"><a href="http:\/\/www.showtv.com.tr\/dizi\/tanitim\/cukur\/2076"><span style="color:#FFFFFF"><span style="background-color:#FF0000">\u00c7UKUR YEN\u0130 FRAGMANI \u0130ZLE<\/span><\/span><\/a><\/span><\/strong><\/p>\r\n