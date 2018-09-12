Çukur'a yeni transfer! 'Cumali'yi o oynayacak...

Dizinin b\u00fcy\u00fck merakla beklenen yeni sezonunda Cumali'ye, son olarak yine Ay Yap\u0131m imzal\u0131 '\u015eahsiyet'teki performans\u0131yla b\u00fcy\u00fck be\u011feni toplayan ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Necip Memili oynayacak.\r\n\r\n,Cumali'nin, sezon finalinde ta\u015f \u00fcst\u00fcnde ta\u015f kalmayan \u00c7ukur'u ve y\u0131llar sonra y\u00fczle\u015fece\u011fi ailesi Ko\u00e7oval\u0131lar\u0131 nas\u0131l etkileyece\u011fi de izleyiciler i\u00e7in heyecan olu\u015fturacak. Y\u0131llard\u0131r hapishanede olan ve aileden kimseyle g\u00f6r\u00fc\u015fmeyen Cumali, t\u00fcm dengeleri de\u011fi\u015ftirecek. ,Ba\u015far\u0131l\u0131 oyuncu Memili, '\u00c7ukur'a kat\u0131lmay\u0131 \u015fu s\u00f6zlerle \u00f6zetledi: "Ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden beri b\u00fcy\u00fck be\u011feniyle izlenen, \u00e7ok iyi oyuncu kadrosu ve ekibi olan bir diziye dahil olmak benim i\u00e7in hem \u00e7ok keyifli hem de \u00e7ok heyecan verici. Ay Yap\u0131m ile 'Yaprak D\u00f6k\u00fcm\u00fc' ve '\u015eahsiyet'ten sonra birlikte \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc proje olacak. Her zaman \u00e7al\u0131\u015fmaktan keyif ald\u0131\u011f\u0131m bir yap\u0131m \u015firketi ve tekrar yollar\u0131m\u0131z\u0131n kesi\u015fmesi, b\u00f6yle bir projede bir arada olmak benim i\u00e7in hem keyif hem de gurur verici.",Yay\u0131nlanmaya ba\u015flad\u0131\u011f\u0131 g\u00fcnden bu yana en \u00e7ok konu\u015fulan dizi haline gelen \u00c7ukur'dan seyircilerine sevindirici haber geldi. ,Ekran ba\u015f\u0131ndakilerin bir sezon boyunca sordu\u011fu "Cumali'yi kim oynayacak?" sorusu cevap buldu.