Çukur bombayı patlattı! Yeni sezonda iki yeni transfer...

Sezon finali b\u00f6l\u00fcm\u00fc ile hayranlar\u0131n\u0131 \u015fa\u015fk\u0131nl\u0131\u011fa u\u011fratan dizide en \u00e7ok '\u00c7ukur\u2019u yerle bir eden, farkl\u0131 sembolleri olan y\u00fcz\u00fckleriyle dikkat \u00e7eken karakterler merak ediliyordu., 'Ko\u00e7oval\u0131lar'a kafa tutan bu adamlar yeni sezonda 'Karakuzular' ismiyle kar\u015f\u0131m\u0131za \u00e7\u0131kacak.,'\u00c7ukur'un oyuncu kadrosuna kat\u0131lan ilk isimler belli oldu. , Erkan Avc\u0131\u2019n\u0131n '\u00c7eto', Berkay Ate\u015f\u2019in ise 'Mahsun' rol\u00fcne hayat verece\u011fi Karakuzular \u00e7etesi ile Ko\u00e7oval\u0131lar aras\u0131ndaki m\u00fccadele yeni sezonda '\u00c7ukur\u2019da tansiyonu y\u00fckseltecek.,.,\u00c7ukur bombay\u0131 patlatt\u0131.,Yeni sezon merakla beklenirken \u00c7ukur dizisinde yank\u0131 uyand\u0131racak geli\u015fme ya\u015fand\u0131.