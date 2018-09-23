Çukur'da flaş ayrılık! Payitaht Abdülhamid'e transfer oldu

TRT'nin sevilen dizisi 'Payitaht Abd\u00fclhamid', 3. sezonu \u00f6ncesi oyuncu transferleriyle g\u00fcndemden d\u00fc\u015fm\u00fcyor. ,2001 y\u0131l\u0131nda \u201cSavunma\u201d adl\u0131 televizyon dizisinde kamera kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7en Say\u0131n, son olarak \u201c\u0130\u00e7erde\u201d dizisinde Co\u015fkun karakterini canland\u0131rd\u0131,Konusuyla merakla takip edilen dizinin kadrosuna son olarak \u00c7ukur dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Nebil Say\u0131n kat\u0131ld\u0131. ,\u00d6nceki y\u0131l \u0130\u00e7erde'deki Co\u015fkun rol\u00fcyle dikkatleri \u00fczerine \u00e7eken Say\u0131n, 'Payitaht Abd\u00fclhamid'de ise saatli bombayla suikast yapan ilk ki\u015fi olarak tarihe ge\u00e7en Edward Jorris'in yard\u0131mc\u0131s\u0131 Samuel'i canland\u0131racak ve yeni sezon 2. b\u00f6l\u00fcmden itibaren dizideki tansiyonu y\u00fckseltecek.,\u201c\u00c7ukur\u201d dizisinde Muhittin karakterine hayat veren Say\u0131n'\u0131n yeni adresi ise Payitaht Abd\u00fclhamid oldu.\r\n,\u00c7ukur \/ Muhittin \/ 2017-\r\n\u0130\u00e7erde \/ Co\u015fkun \/ 2016-2017\r\nYedikule Hayat Yoku\u015fu \/ K\u00fclhan \/ 2014 \r\n \r\n,Es Film'in yap\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00fcstlendi\u011fi dizinin kadrosuna yeni b\u00f6l\u00fcmlerde G\u00fcrkan Uygun, G\u00fcven K\u0131ra\u00e7, Hakan Yufkac\u0131gil, Sedef Avc\u0131 ve Ba\u015fak Da\u015fman gibi \u00fcnl\u00fc isimler dahil olmu\u015ftu.,Payitaht Abdulhamid dizisine ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde G\u00fcrkan Uygun'un kat\u0131ld\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klanm\u0131\u015ft\u0131.,1971 y\u0131l\u0131nda \u0130stanbul\u2019da do\u011fan Nebil Say\u0131n, Ankara \u00dcniversitesi DTCF Tiyatro B\u00f6l\u00fcm\u00fcnden mezun oldu. ,5 Eyl\u00fcl'de \u00e7ekimlerine ba\u015flanan dizinin, 5 Ekim'de de yeni sezona ba\u015flamas\u0131 bekleniyor.,\u015eark\u0131 S\u00f6yleyen Kad\u0131nlar \/ Emin \/ 2013\r\nHayat Var \/ Adam \/ 2008,Bu ayr\u0131l\u0131k \u00c7ukur'un Muhittin Abi'sini sevenleri olduk\u00e7a \u00fczd\u00fc.