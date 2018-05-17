Çukur'da flaş gelişme! Efsane isim geri dönüyor

Efsane karakter geri d\u00f6n\u00fcyor...\r\n,\u00c7ukur dizisinin reytingleri d\u00fc\u015fmeye ba\u015flad\u0131.,D\u00fc\u015f\u00fc\u015fleri y\u00fckseltmek isteyen dizi de yeni bir geli\u015fme ya\u015fand\u0131.,Show TV'de yay\u0131nlanan '\u00c7ukur`da 'beyefendi' karakterini canland\u0131ran ve ge\u00e7ti\u011fimiz g\u00fcnlerde fenomen yap\u0131ma veda etti\u011fi haberleriyle g\u00fcndeme gelen usta oyuncu Burak Sergen`in d\u00f6n\u00fc\u015f sinyali, dizinin hayranlar\u0131n\u0131 heyecanland\u0131rd\u0131.\r\n,Mesut Ya'`\u0131n, "Beyefendi D\u00f6n\u00fcyor mu?" ba\u015fl\u0131kl\u0131 yaz\u0131s\u0131 \u015f\u00f6yle:\r\n,"\u00c7ukur (Show TV) dizisinde `beyefendi` karakterini oynayan Burak Sergen`le laflad\u0131k. Karakterin \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc biraz havada buldu\u011fumu s\u00f6yledim. \r\n,"TERS K\u00d6\u015eEYE YATIRMAYA DEVAM EDECEK"Vallahi \u015fimdi ben bu a\u00e7\u0131klamadan hareketle ne fanteziler \u00e7\u0131kart\u0131r\u0131m, bilemiyorum. Ama belli ki yeni sezona g\u00fcmb\u00fcr g\u00fcmb\u00fcr giri\u015f vizesi alan \u00c7ukur her b\u00f6l\u00fcmde yapt\u0131\u011f\u0131 gibi gelecek b\u00f6l\u00fcmlerde de seyirciyi ters k\u00f6\u015feye yat\u0131rmaya devam edecek. Dur bakal\u0131m hay\u0131rl\u0131s\u0131.",Burak Sergen, o m\u00fcstehzi g\u00fcl\u00fc\u015f\u00fc duda\u011f\u0131n\u0131n kenar\u0131na yap\u0131\u015ft\u0131rarak, `Belki de bir sondan bahsetmemeliyiz` dedi.